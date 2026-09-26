Esenler'de bıçakla polislerin üzerine yürüdü: Müdahale anı kamerada

Esenler'de çarşı ve mahalle bekçileri Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde görev yaptıkları noktaya elinde bıçakla koşan kişiyi fark etti.

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HABERİN ÖZETİ Esenler'de bıçakla polislerin üzerine yürüdü: Müdahale anı kamerada Esenler'de elinde bıçakla bekçilere doğru koşan bir şüpheli, polisin silahlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bekçiler, Turgutreis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde görev yaparken bıçaklı kişiyi fark etti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dur' ikazına uymayan şüpheliye silahla müdahale etti. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, bir çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kişiye "Dur" ikazında bulundu. İkazlara uymayarak ekiplere doğru ilerlemeye devam eden şüpheli, polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.

İncelemede şüpheli S.Ş'nin (45) "kasten yaralama ve gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan zanlıya müdahale anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.