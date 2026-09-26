Adanalıları uyutmayan ses! Vatandaşlar isyan etti: 'Artık rahat uyumak istiyoruz'

Adana'da iklim değişikliği, bakımsız parklar ve boş araziler nedeniyle popülasyonu artan cırcır böceğinin sesleri vatandaşları rahatsız ediyor. Vatandaşlar, gece saatlerinde yoğunlaşan cırcır böceği sesleri nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi.

Sevim Kaya ise akşamları çok rahatsız edici ses olduğunu söyleyerek, "Uyku esnasında bile, artık klimalar çalışmıyor, hava bir tık serinlediği için uyku esnasında fark ediyoruz. Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz. Mahallede ilaçlama yapılmasını, çevre düzeni yapılmasını isterim. Adana Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum, ilaçlama istiyoruz, rahat uyumak istiyoruz" dedi.