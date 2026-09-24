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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:28

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanlar ve öğrenciler tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Bu yıl 103. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil takvimi merak ediliyor. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak? İşte 29 Ekim'de tatili ile ilgili merak edilenler.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:28

yaklaşırken milyonlarca vatandaş, ve 29 Ekim tarihlerinde tatil uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı tatili özellikle çalışanlar ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler.

29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü olan 29 Ekim, yılında günü kutlanacak. 29 Ekim, ’de resmi bayram ve genel tatil günleri arasında yer alıyor.

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak?

28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanıyor. Buna göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar normal çalışma düzeni devam edecek. Saat 13.00’ten itibaren ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil olacak. Böylece Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek.

28-29 EKİM TATİL Mİ?

2026 yılı takvimine göre:

28 Ekim 2026 Çarşamba: Saat 13.00’e kadar çalışma, 13.00’ten sonra yarım gün tatil
29 Ekim 2026 Perşembe: Tam gün resmi tatil
 30 Ekim 2026 Cuma: Resmi tatil değil, normal çalışma günü

Dolayısıyla 29 Ekim tatili için mevcut resmi takvimde 30 Ekim Cuma gününe yönelik ek bir tatil bulunmuyor.

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak?

29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise eğitim kurumlarında öğlene kadar ders ve eğitim faaliyetleri devam edecek, saat 13.00’ten itibaren yarım günlük resmi tatil uygulanacak. 30 Ekim Cuma günü ise ayrıca bir tatil kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim normal şekilde devam edecek.

29 EKİM’DE BANKALAR VE KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Resmi tatil kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma düzeni değişecek. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten sonra ve 29 Ekim Perşembe günü resmi kurumlarda normal mesai yapılmayacak.

Bankalar açısından da 29 Ekim resmi tatil kapsamında değerlendirilecek. 28 Ekim günü işlemler öğlene kadar devam ederken, 29 Ekim’de bankalar kapalı olacak. 30 Ekim Cuma günü ise normal çalışma düzenine dönülmesi bekleniyor.

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28-29 Ekim tatil mi, kaç gün tatil olacak?

29 EKİM’DE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, özel sektör çalışanları açısından da resmi tatil günüdür. Ancak işyerinin çalışma düzenine göre bazı çalışanlar resmi tatil gününde görev yapabilir. Resmi tatil gününde çalışan işçilerin ücretlendirilmesi, ilgili iş mevzuatındaki hükümler doğrultusunda yapılır. Bu nedenle özel sektörde çalışanların 29 Ekim günü için işyerlerinin çalışma programını ayrıca kontrol etmesi önem taşıyor.

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#Türkiye
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#perşembe
#Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
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