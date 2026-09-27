Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:21

Yeni Partili vekil Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'Rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yeni Partili vekil Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:21

Milletvekili Mustafa Erdem hakkında iddiaları vardı.  İddiaların ardından Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Yeni Partili vekil Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet iddiaları bulunuyordu.
İddiaların ardından Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

Yapılan açıklamada, "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonucunda, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Partili vekil Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı

MUSTAFA ERDEM KİMDİR?

1963 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Mustafa Erdem, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında 7 yılı oda başkanlığı olmak üzere 13 yıl görev yapan Erdem, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Haksız Rekabet Kurulu Üyeliği ile TÜRMOB/TESMER Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Erdem, 2022-2023 yılları arasında TÜRMOB/SÜRGEM Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbullular dikkat, AKOM tarih vererek paylaştı: Sağanak günlerce sürecek
Kış tatili rotası arayanlar dikkat: Yapay zeka en iyi bölgeleri sıraladı
Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Antalya
#rüşvet
#Yeni Parti
#Mustafa Erdem
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.