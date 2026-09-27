Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet iddiaları vardı. İddiaların ardından Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Yeni Partili vekil Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet iddiaları bulunuyordu. İddiaların ardından Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller sonucunda, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesi uyarınca 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA ERDEM KİMDİR?

1963 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Mustafa Erdem, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında 7 yılı oda başkanlığı olmak üzere 13 yıl görev yapan Erdem, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Haksız Rekabet Kurulu Üyeliği ile TÜRMOB/TESMER Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Erdem, 2022-2023 yılları arasında TÜRMOB/SÜRGEM Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.