Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:14

Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

ABD'de bir yaşam koçunun kaleme aldığı makale tartışmalara neden oldu. Olivia Howell, erkeklerin 'tuvalet ihtiyacını bir silah olarak kullandığını' öne sürdü. Bu makale sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve çok sayıda kişi yorum yaptı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:14

ABD'de hem yazar hem de yaşam koçu olan Olivia Howell, tartışmalı bir makaleye imza attı. Howell, erkeklerin tuvalete uzun süre vakit geçirmelerinin nedeni, aileleriyle vakit geçirmekten kaçınmak ve hayatın sorumluluklarından kurtulmak için kullandıklarını öne sürdü. 

Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

''EN GÜÇLÜ CÜMLE: TUVALETE GİTMEM GEREKİYOR''

Howell, "Bir koca, ailenin aktif bir üyesi olarak kapıdan içeri girer, kapıyı arkasından kapatır ve anında özel bir vatandaş haline gelir'' ifadelerini kullanarak duruma kendince şöyle açıklık getirdi:

''Bakın, mesele şu: bodrum katında bulunan bir kocaya teorik olarak yukarı çıkması söylenebilir. Garajdaki bir kocanın işi bölünebilir. Egzersiz ertelenebilir. Kulaklıklar çıkarılabilir. Bir hobi konusunda pazarlık yapılabilir. Banyo farklı çünkü arkadaki başka bir insanın tuvalete erişimini makul bir şekilde engelleyemezsiniz. 'Tuvalete gitmem gerekiyor' cümlesi, başkalarıyla birlikte yaşayan bir kişinin kullanabileceği en güçlü cümlelerden biridir.''

Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

''SINIRSIZ İNKAR EDİLEBİLİRLİK OLANAĞI''

Howell'e göre bu durum akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla bir başka boyut kazandı ve erkeklerin tuvalet sürelerinin uzamasında da adeta bir teşvik oldu. Yazar bu konuyu ise makalesinde şöyle ele aldı:

''Artık bir adam bir ile ortadan kaybolabiliyor ve kim bilir ne yapıyor olabilir. Reddit okuyor olabilir, borsayı kontrol ediyor olabilir, elektro gitarlar hakkında 45 dakikalık bir YouTube videosu izliyor olabilir, Oyun oynuyor olabilir, e-postaları cevaplıyor olabilir veya belki de, sadece belki de, bağırsak krizi geçiriyor olabilir. Banyoyu evden kaçış yeri olarak kullanmanın dehası işte burada yatıyor: neredeyse sınırsız inkar edilebilirlik olanağı sunuyor.''

Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

New York Post'un haberine göre, bu makale sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce kişi yorum yaptı. Bir kullanıcısı, olaya espirili bir şekilde yaklaştı ve ''Kadınlar senin tuvalete gitmeni bile istemiyor" dedi.

Sosyal medya platformundaki bir başka kullanıcı ise "Bugün ataerkil düzenin kadınları boyunduruk altına almaya devam etmek için kullandığı yeni bir araç olduğunu öğrendim: 'Silah haline getirilmiş dışkılama'' yorumunda bulundu. 

Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

X'teki bir başka kullanıcı da ''Aman Tanrım, bu makale inanılmaz, özellikle de kadının tuvaletteki bir erkeğin rahatsız edilemeyeceği için çok sinirlendiği kısım çok komik'' diyerek makaleyi ti'ye aldı. 

"Bu noktada feminizmi nasıl ciddiye alabilirsiniz ki?" diye soran kullanıcıya ise bir başka kişi, ''Eğer kocanız saatlerce tuvalette kalarak bunu bir tür silah gibi kullanıyorsa, aşırı tepki vermeyin. Hemoroid olur.'' dedi. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bacaklarındaki morluklar virüs sanıldı, ölümcül hastalık çıktı!
Kalp hastalıklarını tespit eden 'akıllı' klozet kapağı geliştirildi! 30 saniye oturmanız yetiyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#iphone
#Reddit
#X
#New York Post
#Olivia Howell
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.