Uzman isim 'erkeklerin tuvalet ihtiyacını silah olarak kullandığını' yazdı, tartışmalar aldı başını gitti

ABD'de hem yazar hem de yaşam koçu olan Olivia Howell, tartışmalı bir makaleye imza attı. Howell, erkeklerin tuvalete uzun süre vakit geçirmelerinin nedeni, aileleriyle vakit geçirmekten kaçınmak ve hayatın sorumluluklarından kurtulmak için kullandıklarını öne sürdü.

''EN GÜÇLÜ CÜMLE: TUVALETE GİTMEM GEREKİYOR''

Howell, "Bir koca, ailenin aktif bir üyesi olarak kapıdan içeri girer, kapıyı arkasından kapatır ve anında özel bir vatandaş haline gelir'' ifadelerini kullanarak duruma kendince şöyle açıklık getirdi:

''Bakın, mesele şu: bodrum katında bulunan bir kocaya teorik olarak yukarı çıkması söylenebilir. Garajdaki bir kocanın işi bölünebilir. Egzersiz ertelenebilir. Kulaklıklar çıkarılabilir. Bir hobi konusunda pazarlık yapılabilir. Banyo farklı çünkü arkadaki başka bir insanın tuvalete erişimini makul bir şekilde engelleyemezsiniz. 'Tuvalete gitmem gerekiyor' cümlesi, başkalarıyla birlikte yaşayan bir kişinin kullanabileceği en güçlü cümlelerden biridir.''

''SINIRSIZ İNKAR EDİLEBİLİRLİK OLANAĞI''

Howell'e göre bu durum akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla bir başka boyut kazandı ve erkeklerin tuvalet sürelerinin uzamasında da adeta bir teşvik oldu. Yazar bu konuyu ise makalesinde şöyle ele aldı:

''Artık bir adam bir iPhone ile ortadan kaybolabiliyor ve kim bilir ne yapıyor olabilir. Reddit okuyor olabilir, borsayı kontrol ediyor olabilir, elektro gitarlar hakkında 45 dakikalık bir YouTube videosu izliyor olabilir, Oyun oynuyor olabilir, e-postaları cevaplıyor olabilir veya belki de, sadece belki de, bağırsak krizi geçiriyor olabilir. Banyoyu evden kaçış yeri olarak kullanmanın dehası işte burada yatıyor: neredeyse sınırsız inkar edilebilirlik olanağı sunuyor.''

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

New York Post'un haberine göre, bu makale sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve binlerce kişi yorum yaptı. Bir X kullanıcısı, olaya espirili bir şekilde yaklaştı ve ''Kadınlar senin tuvalete gitmeni bile istemiyor" dedi.

Sosyal medya platformundaki bir başka kullanıcı ise "Bugün ataerkil düzenin kadınları boyunduruk altına almaya devam etmek için kullandığı yeni bir araç olduğunu öğrendim: 'Silah haline getirilmiş dışkılama'' yorumunda bulundu.

X'teki bir başka kullanıcı da ''Aman Tanrım, bu makale inanılmaz, özellikle de kadının tuvaletteki bir erkeğin rahatsız edilemeyeceği için çok sinirlendiği kısım çok komik'' diyerek makaleyi ti'ye aldı.

"Bu noktada feminizmi nasıl ciddiye alabilirsiniz ki?" diye soran kullanıcıya ise bir başka kişi, ''Eğer kocanız saatlerce tuvalette kalarak bunu bir tür silah gibi kullanıyorsa, aşırı tepki vermeyin. Hemoroid olur.'' dedi.