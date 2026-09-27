Diyarbakır’da ilginç kaza: Karşıdan gelen araca çarpmamak isterken park halindeki taksiye daldı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil, yolun soluna dönmek isterken bir an durakladı. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobil, karşıdan gelen araca çarpmamak için yolun sağ tarafına direksiyon kırdı. Ancak bu sefer de park halindeki taksiye çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.