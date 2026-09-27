Bursa’da korkutan kaza: Bir anda yola koşan küçük çocuk motosikletin altında kaldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yol kenarında bulunan küçük çocuk bir anda yola fırladı. Bu esnada seyir halinde olan motosiklet, son anda çocuğu görse de duramayarak çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.