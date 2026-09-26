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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:06

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan Orhan Okulu oldu

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan Orhan Okulu oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:06

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan Orhan Okulu oldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığı Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu kazandı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.
Yaklaşık 2 saat süren başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu, rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu.
Final müsabakasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte izledi.
Başpehlivan Orhan Okulu'ya kupa ve şampiyonluk kemeri Osman Aşkın Bak, Hamza Yerlikaya ve İbrahim Türkiş tarafından takdim edildi.
Başaltı A boyunda şampiyonluğa ulaşan Necip Al, başpehlivanlığa yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

’nde düzenlenen organizasyonda 8 başpehlivan ve 84 pehlivan mücadele etti.

Başhehlivanlık finalinde, Erkan Taş'ı mağlup eden Mustafa Taş ile Seçkin Duman'ı yenen Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final müsabakasını izlemek için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. 'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Erdoğan, final öncesinde başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mustafa Taş'a başarılar diledi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan Orhan Okulu oldu

2 SAATLİK FİNALDE BAŞPEHLİVAN ORHAN OKULU

Yaklaşık 2 saat süren final mücadelesinde Orhan Okulu, Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Başpehlivan Orhan Okulu'ya, şampiyonluk kemerini ve kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivan Orhan Okulu oldu

Başaltı A boyunda şampiyon olan Necip Al da başpehlivanlığa yükseldi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda boylarına göre şampiyon olan isimler de şöyle:

Başaltı B: Kerem Kahya

Büyük orta: Caner Arslan

Küçük orta büyük: Melih Özdemir

Küçük orta küçük: Alper Çelik

Deste büyük: Can Ergen

Deste orta: Yiğit Aktaş

Deste küçük: Kadir Buğra Dikik

Ayak: Emirhan Yüksel

Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş

 

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ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#atatürk havalimanı millet bahçesi
#Orhan Okulu
#Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu
#Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
#Spor
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