Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp ‘yurt dışı çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Tamer, 10 Eylül'de gözaltına alınmış ve 13 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı ile imza adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer'in Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Başsavcılık, Tamer’in o dönem Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olduğunu, adli tıp doktoru olmadığını ve Kozinoğlu’na müdahalede bulunmadığını belirtti. Açıklamada, Tamer’in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı ifade edildi.

Tamer 10 Eylül'de gözaltına alınmış ve 13 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

EŞİ CANSIZ BEDENİNİ EVDE YERDE BULDU

Olay, İstanbul Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu. Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA: "KOZİNOĞLU'NA TIBBİ MÜDAHALE ETMEDİ"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi. Ayrıca Pana Film direktörü İhsan Karademir isimli şahsın ifadesi alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.