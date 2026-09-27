Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:36

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:36

Eski MİT görevlisi 'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınıp  ‘yurt dışı çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi  doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu.
Turgay Tamer, 10 Eylül'de gözaltına alınmış ve 13 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı ile imza adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer'in Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Başsavcılık, Tamer’in o dönem Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olduğunu, adli tıp doktoru olmadığını ve Kozinoğlu’na müdahalede bulunmadığını belirtti.
Açıklamada, Tamer’in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu

Tamer 10 Eylül'de gözaltına alınmış ve 13 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı' ile ‘imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

EŞİ CANSIZ BEDENİNİ EVDE YERDE BULDU

Olay, İstanbul Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Cezaevi Kampüs Doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu. Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tame, eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adı geçen cezaevi doktoru Turgay Tamer ölü bulundu

SİLİVRİ BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA: "KOZİNOĞLU'NA TIBBİ MÜDAHALE ETMEDİ"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır. Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi. Ayrıca Pana Film direktörü İhsan Karademir isimli şahsın ifadesi alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan Bayram Özbek tutuklandı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Büyükçekmece
#Kaşif Kozinoğlu
#Turgay Tamer
#Silivri Başsavcılığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.