Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan provokasyonlarla bölgedeki gerilimi körüklemeyi ve barış çabalarını baltalamayı amaçladığı belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası topluma caydırıcı tedbirler alması çağrısı yinelendi.

Dışişleri Bakanlığından İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

NETAHYAHU HÜKÜMETİNİN PROVOKASYONU HATIRLATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarla bölgedeki gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığının açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı da yinelendi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak baskına tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz.

Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır.

Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ'IN BELİRTTİĞİ GİBİ 'İLK KIBLEMİZ MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.” sözlerini hatırlatarak provokasyonu kınadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran şunları söyledi:

"Mescid-i Aksa’ya yönelik her provokasyon, Kudüs’ün tarihî ve hukuki statüsünü hedef alan kabul edilemez bir saldırıdır. İsrail işgal güçlerinin koruması altında gerçekleştirilen bu baskınları en güçlü şekilde kınıyorum.

Kudüs’te gerilimi tırmandıran, kutsal mekânların mahremiyetini hiçe sayan ve bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getiren bu girişimler, barış ve istikrar arayışlarına ağır zarar vermektedir.

Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.”

Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın hukukunu savunmak, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihî bir sorumluluktur. Bu bilinçle, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

NUMAN KURTULMUŞ: "SALDIRILARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aşırılık yanlısı İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "soykırımcı Netanyahu ve çetesinin", Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşlediği insanlık suçları nedeniyle 'insanlık cephesi' karşısında yalnızlaşan Netanyahu, uluslararası toplum nezdinde de meşruiyetini yitirmektedir. Tarih, bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. İsrail yönetimi bilmelidir ki Kudüs'ün tarihi ve dini statüsünü hedef alan hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz."