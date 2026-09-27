Türkiye'nin yaklaşık yarım asrına mal olan terör belasının sona erdirilmesi için TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemede terör örgütü PKK'nın silahları tamamen bırakması beklenirken önemli bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye kurulu yarın sabah ikinci toplantısını yapacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve başkanlığını yürüttüğü kurulun basına kapalı ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 09.30'da basına kapalı olarak yapılacak toplantı ile sürecin takibi sürdürülecektir. Süreç kapsamında adli ve hukuki süreç, sosyal bütünleşme ve uyum, sahayı izleme ile silahları bırakma ve stratejik koordinasyon olmak üzere dört alt kurul oluşturulmuştur. Birinci aşamada fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespiti, raporlanması ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi yer almakta olup bu aşama bitmeden ikinci aşamaya geçilmeyecektir. İkinci aşamada belirli hukuki süreçler devreye girecek ve TBMM bünyesinde süreci izlemek üzere bir kurul oluşturulacaktır. Yılmaz, dünyadaki benzer örneklerde üçüncü bir ülkenin hakem olduğunu, Türkiye'deki süreci ise bizzat TBMM'nin izleyeceğini belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun yarın sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı.

"2. TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ"

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tuzla Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması"nda konuşan Yılmaz, "Kurul olarak yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sabah 09.30'da toplanacak olan kurul, görüşmesini basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

Kurul ve çalışma düzeni hakkında bilgi veren Yılmaz, kurulun görevinin, süreci takip etmek olduğunu söyledi.

"Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede." diyen Yılmaz, alt kurullarla ilgili şunları söyledi:

"Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul."

Yılmaz, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birinci aşama, bu fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi, bunun raporlanması ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla da teyit edilmesi. Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor.

Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle, koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız, buna inanıyoruz. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var, o süreçler devreye girmiş olacak. Meclisimizde de bu süreci izleyecek bir kurul oluşturulacak. Bizim kurul da meclis kuruluna zaman zaman bilgi arz edecek. Yapılan çalışmalarla ilgili meclisimizi de bilgilendirmiş olacağız."

Terörsüz Türkiye süreci gibi dünyadaki örneklerde üçüncü bir ülkenin hakem gibi bulunduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'de süreci TBMM'nin kendisinin izleyeceğini vurguladı.