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Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:29

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hatimoğulları ekim ayını işaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Terörsüz Türkiye süreci için ekim ayını işaret ederek "Süreci başarıya taşımak için ileriye adım atmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:29

Eş Genel Başkanı , " silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." dedi.

HABERİN ÖZETİ

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hatimoğulları ekim ayını işaret etti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ekim ayının silahların sustuğu ve gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını istediklerini belirtti.
Hatimoğulları, "terörsüz Türkiye" sürecinin her kesim tarafından takip edildiğini ve çıkan çerçeve yasanın sonuçlarının merak edildiğini söyledi.
Bu yasanın Türkiye'ye önemli bir fırsat sunduğunu belirten Hatimoğulları, süreci başarıya taşımak için ileriye adım atılması gerektiğini vurguladı.
Barış sürecinin altın tepsiyle sunulmayacağını, mücadele edilerek kazanılacağını ifade etti.
Geçmişteki mücadele ve ödenen bedellerin çokluğuna dikkat çekerek, daha güçlü örgütlenmek ve emek vermek gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

'daki bir otelde düzenlenen DEM Parti 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz " sürecinin her kesim tarafından takip edildiğini söyledi.

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hatimoğulları ekim ayını işaret etti

"EKİM AYI SİLAHLARIN SONSUZA DEK SUSTUĞU BİR AY"

Süreçteki gelişmelerden bahseden Hatimoğulları, "Bir çerçeve yasa çıktı ve bu yasa ne zaman uygulanacak, sonuçları nasıl pratikleşecek, herkes bunu merak ediyor. Bunu 86 milyonun tamamı merak ediyor. Demokratik, adil, eşit yaşamın kapılarını aralayabiliriz." diye konuştu.

Yasanın Türkiye'ye çok önemli bir fırsat verdiğini belirten Hatimoğulları, "Bu süreci başarıya taşımak için ileriye adım atmak zorundayız. Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hatimoğulları, sürecin Türkiye ve bölge için öneminden bahsederek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin Türkiye ve bölge için kıymeti büyüktür. Bu sürecin başarısı, izleyerek, görerek acaba ne olacak diye DEM Parti'de mücadele yürüten canlarımızın bekleyeceği bir durum yok. Barış süreci bize altın tepsiyle sunulmayacak, mücadele ede ede kazanacağız. Geçmişte yürüttüğümüz mücadele, ödenen ağır bedeller ne kadar çoksa şimdi daha güçlü şekilde örgütlenmek, emek vermek durumundayız."

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#Erzurum
#Türkiye
#Ekim Ayı
#dem parti
#Tülay Hatimoğulları
#Politika
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