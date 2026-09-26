Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili, "Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Taviz ve pazarlık söz konusu değil TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde taviz ve pazarlığın söz konusu olmadığını vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefiyle, 40 yıldır ülkenin enerjisini tüketen beladan kurtulmak amaçlanıyor. 2014 yılındaki 'çözüm süreci' teröristler tarafından bir zafiyet olarak algılandı. Bu süreçte saldırılar ve kayıplar yaşanması üzerine operasyonlar yeniden başladı. Terörsüz Türkiye konusunun siyasi malzeme yapılmaması gerektiği belirtildi. Asıl konunun 86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağın güvenliği olduğu ifade edildi.

"TAVİZ VE PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Akar, çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyerek , "40 yıldır terörle mücadele konusunda gayret gösterdik, gösteriyoruz. Mehmetçik bu konuda çok başarılı bir görev yaptı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Fakat biz burada hiçbir zaman pes etmedik. Burada geriye doğru dönüp baktığımızda 2014 yılında ‘çözüm süreci’ adı altında bir bekleme oldu. Teröristler bunu sanki bir zafiyet gibi gördü. Bu bir zafiyet değildi. Bu hukuk çerçevesinde yasalar çerçevesinde pişmanlıkla teslim olması ve bu konunun bir şekilde çözümlenmesi amacıyla yapıldı. Bu devletin bir şefkat eliydi. Fakat bu bir zafiyet gibi görüldü. 24 Temmuz 2015’e kadar bu süreç devam etti. Bu süreçte saldırılar oldu, kayıplar oldu. Dolayısıyla bunların olmasıyla operasyonlar yeniden başladı. 27 Şubat 2025’de İmralı bir açıklama yaptı. ‘Örgütü feshedin, silahları bırakın’ dedi. 12 Mayıs 2025’te de örgüt ‘silahları bırakıyorum, örgütü feshediyorum’ dedi. Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

"SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Terörsüz Türkiye’nin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini dile getiren Akar, "Bazı siyasi partiler, bu siyasi partilerin bazı kişileri kendi şahsi, siyasi hedeflerinden dolayı bazı konuları istismar ediyorlar. Bazı konuları çarpıtıyorlar. Bu konuda herkesin aklını başına toplayıp, Terörsüz Türkiye konusunu siyasi malzeme yapmaması gerekiyor. Bununla ilgili polemiklere girilmemesi lazım. Burada asıl konu 86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağımızın güvenliğidir" ifadelerini kullandı.