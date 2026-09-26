Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:42

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Taviz ve pazarlık söz konusu değil

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkeyi 40 yıldır süren terör belasından kurtarmayı amaçladığını söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Taviz ve pazarlık söz konusu değil
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 21:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Milletvekili , "" hedefiyle ilgili, "Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Taviz ve pazarlık söz konusu değil

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde taviz ve pazarlığın söz konusu olmadığını vurguladı.
Terörsüz Türkiye hedefiyle, 40 yıldır ülkenin enerjisini tüketen beladan kurtulmak amaçlanıyor.
2014 yılındaki 'çözüm süreci' teröristler tarafından bir zafiyet olarak algılandı.
Bu süreçte saldırılar ve kayıplar yaşanması üzerine operasyonlar yeniden başladı.
Terörsüz Türkiye konusunun siyasi malzeme yapılmaması gerektiği belirtildi.
Asıl konunun 86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağın güvenliği olduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Taviz ve pazarlık söz konusu değil

"TAVİZ VE PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"
 

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Akar, çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyleyerek , "40 yıldır terörle mücadele konusunda gayret gösterdik, gösteriyoruz. Mehmetçik bu konuda çok başarılı bir görev yaptı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Fakat biz burada hiçbir zaman pes etmedik. Burada geriye doğru dönüp baktığımızda 2014 yılında ‘çözüm süreci’ adı altında bir bekleme oldu. Teröristler bunu sanki bir zafiyet gibi gördü. Bu bir zafiyet değildi. Bu hukuk çerçevesinde yasalar çerçevesinde pişmanlıkla teslim olması ve bu konunun bir şekilde çözümlenmesi amacıyla yapıldı. Bu devletin bir şefkat eliydi. Fakat bu bir zafiyet gibi görüldü. 24 Temmuz 2015’e kadar bu süreç devam etti. Bu süreçte saldırılar oldu, kayıplar oldu. Dolayısıyla bunların olmasıyla operasyonlar yeniden başladı. 27 Şubat 2025’de İmralı bir açıklama yaptı. ‘Örgütü feshedin, silahları bırakın’ dedi. 12 Mayıs 2025’te de örgüt ‘silahları bırakıyorum, örgütü feshediyorum’ dedi. Yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin enerjisini tüketen 40 yıldır başımızda olan bu beladan ülkemizi kurtarmak. Bunlar yapılırken, taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil" dedi.

"SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI"

Terörsüz Türkiye’nin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini dile getiren Akar, "Bazı siyasi partiler, bu siyasi partilerin bazı kişileri kendi şahsi, siyasi hedeflerinden dolayı bazı konuları istismar ediyorlar. Bazı konuları çarpıtıyorlar. Bu konuda herkesin aklını başına toplayıp, Terörsüz Türkiye konusunu siyasi malzeme yapmaması gerekiyor. Bununla ilgili polemiklere girilmemesi lazım. Burada asıl konu 86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağımızın güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye süreci uyarısı: Kimse ayrılıkçı dil kullanmasın
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 3 ülkenin adını vererek Terörsüz Türkiye süreci önerisini açıkladı: Dörtlü mekanizma kurabiliriz
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kayseri
#AK Parti
#hulusi akar
#Terörsüz Türkiye
#Tbmm Milli Savunma Komisyonu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.