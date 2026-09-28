Emniyet Teşkilatı Sendikası, polislerin Türkiye genelinde iş bırakacağı yönünde bir açıklama yaptı. Açıklamada kararda ekonomik ve sosyal sorunların öne çıktığı vurgulandı.

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HABERİN ÖZETİ Polisler 28 Eylül'de iş bırakma eylemi mi yapacak? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı Emniyet Teşkilatı Sendikasının iş bırakma açıklaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, eylemin polisler tarafından değil sivil üyelerce yapılacağını ve polislerin iş bırakacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Emniyet Teşkilatı Sendikası, ekonomik ve sosyal sorunları gerekçe göstererek polislerin Türkiye genelinde iş bırakacağı yönünde açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, iş bırakma eylemi kararının polislerce değil sendikanın sivil üyeleri tarafından alındığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve polislerin iş bırakmayacağını vurguladı. İş bırakma kararının 28 Eylül 2026 tarihinde sivil personelden oluşan üyeler tarafından alındığı ifade edildi.

Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu iş bırakma eyleminin polislerce değil sendikanın sivil üyeleri tarafından alındığına dikkat çekildi. Polislerin iş bırakmayacağı belirtildi.

"POLİSLERİN İŞ BIRAKMA İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

https://x.com/EmniyetGM/status/2104314616117371353