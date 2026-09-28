Polisler 28 Eylül'de iş bırakma eylemi mi yapacak? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

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İstanbul
Emniyet Teşkilatı Sendikası, polislerin Türkiye genelinde iş bırakacağı yönünde bir açıklama yaptı. Açıklamada kararda ekonomik ve sosyal sorunların öne çıktığı vurgulandı.
Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada söz konusu iş bırakma eyleminin polislerce değil sendikanın sivil üyeleri tarafından alındığına dikkat çekildi. Polislerin iş bırakmayacağı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."