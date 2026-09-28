İstanbul’da yağmur sonrası yol çöktü: Kamyon ve otomobil çukura düştü

Fatih'te yağmur sonrası çöken yola bir kamyon ve bir otomobil düştü. Zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

KAMYON VE OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle saat 22.00 sıralarında Fatih Zeyrek'te bir yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi.

ÇUKURUN ETRAFI KAPATILDI

Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.