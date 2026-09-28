İstanbul'da sağanak yağış sonrası pek çok ilçede su birikintileri oluştu. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede su birikintilerine, sel ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü ve AKOM uyarılarının ardından sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı. Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta bazı yollarda su birikintileri oluştu. Zincirlikuyu'daki alt geçidi su basması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı ve bazı otobüsler sefer yapamadı. Sultangazi'de bir iş yeri, bazı evler ve bir iş merkezinin otoparkı su altında kaldı.

SAĞANAK SONRASI OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI

Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı.

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken bazıları metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.



D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.



Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye ve Çekmeköy'de de yağış etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağanak yüzünden sürücüler güçlükle ilerledi.

ZİNCİRLİKUYU'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Zincirlikuyu'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

OTOBÜSLER SEFER YAPAMADI

Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.

Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.

Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.