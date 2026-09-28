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 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:21

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak birçok ilçede olumsuz durumların yaşanmasına neden oldu. Bazı evleri ve iş yerlerini su basarken Zincirlikuyu'da alt geçit trafiğe kaptıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:21

'da sağanak yağış sonrası pek çok ilçede su birikintileri oluştu. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede su birikintilerine, sel ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu.
Meteoroloji Müdürlüğü ve AKOM uyarılarının ardından sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu.
Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ve Eyüpsultan İslambey Caddesi'ni su bastı.
Sultangazi, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Zincirlikuyu'daki alt geçidi su basması nedeniyle araç trafiğine kapatıldı ve bazı otobüsler sefer yapamadı.
Sultangazi'de bir iş yeri, bazı evler ve bir iş merkezinin otoparkı su altında kaldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı

SAĞANAK SONRASI OLUMSUZLUKLAR YAŞANDI

Terazidere Manastır Caddesi ve İslambey Caddesi'ni su bastı. 

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken bazıları metro ve otobüs duraklarına sığındı.
Avrupa Yakası'nda , Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı


D-100 kara yolundaki su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı kazalar meydana geldi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evleri ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı


Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye ve Çekmeköy'de de yağış etkili oldu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sağanak yüzünden sürücüler güçlükle ilerledi.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, otobüsler sefer yapamadı, evleri su bastı

ZİNCİRLİKUYU'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI

 İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan 'daki alt geçit, araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

OTOBÜSLER SEFER YAPAMADI

Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı. Alt geçidin araç trafiğine kapatılması nedeniyle bazı otobüsler seferlerini yapamadı.

Kağıthane'de de Güzeldere Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Caddede ilerleyen araçlar güçlük çekti.

Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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#İstanbul
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#zincirlikuyu
#Gündem
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