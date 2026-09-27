İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

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İstanbul
Kahvaltının vazgeçilmez ürünlerinden simit fiyatları yükseldi. Hafta sonu fırın ve simit tezgahlarına giden vatandaşlar zamlı tarifeyle karşılaştı.
İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldi. Yapılan 5 TL'lik zam sonrası İstanbul'da simidin fiyatı 25 liradan 30 liraya yükseldi.
Fırıncılar ve simit satışı yapan işletmeciler, başta un, susam ve maya olmak üzere girdi maliyetlerinin yanı sıra işletme giderlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtti.