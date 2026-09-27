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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 08:44

İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi. 25 liradan satılan simidin yeni fiyatı 5 TL zamla 30 liraya yükseldi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 08:44

Kahvaltının vazgeçilmez ürünlerinden fiyatları yükseldi. Hafta sonu fırın ve simit tezgahlarına giden vatandaşlar zamlı tarifeyle karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan yüzde 20 zam ile birlikte simidin fiyatı 30 liraya yükseldi.
İstanbul'da simide 5 TL zam yapılarak fiyatı 25 liradan 30 liraya çıktı.
Simit fiyatlarındaki artış oranı yüzde 20 oldu.
Vatandaşlar hafta sonu tezgahlarda zamlı tarifeyle karşılaştı.
Fırıncılar ve işletmeciler zamma gerekçe olarak un, susam ve maya gibi girdi maliyetleri ile işletme giderlerindeki artışı gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

SİMİT FİYATLARINA ZAM

'da simit fiyatlarına yüzde 20 oranında zam geldi. Yapılan 5 TL'lik zam sonrası İstanbul'da simidin fiyatı 25 liradan 30 liraya yükseldi.

İstanbul'da simit fiyatlarına yüzde 20 zam geldi

ve simit satışı yapan işletmeciler, başta , susam ve maya olmak üzere girdi maliyetlerinin yanı sıra işletme giderlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtti.

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#İstanbul
#simit
#un
#susam
#fırıncılar
#Ekonomi
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