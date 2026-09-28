28 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın fiyatlarında son 7 haftanın en düşük seviyesi görüldü

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İstanbul
Altın piyasasında sert düşüş yaşanıyor. ABD-İran müzakerelerinin tıkanması ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen ek sıkılaştırma sinyalleriyle ons altın yaklaşık 4 bin 200 dolara gerileyerek son 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın kaç TL? İşte 28 Eylül 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN:
Alış 4.196,61 Dolar
Satış 4.197,18 Dolar
CUMHURİYET ALTINI:
Alış 42.751,00 TL
Satış 42.889,00 TL
22 AYAR BİLEZİK:
Alış 6.093,24 TL
Satış 6.143,90 TL
YARIM ALTIN:
Alış 21.447 TL
Satış 21.513 TL
ÇEYREK ALTIN:
Alış 10.722,00 TL
Satış 10.758,00 TL
GRAM ALTIN:
Alış 6.607 TL
Satış 6.608 TL