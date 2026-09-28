28 Eylül 2026 altın fiyatları | Altın fiyatlarında son 7 haftanın en düşük seviyesi görüldü

Altın piyasasında sert düşüş yaşanıyor. ABD-İran müzakerelerinin tıkanması ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen ek sıkılaştırma sinyalleriyle ons altın yaklaşık 4 bin 200 dolara gerileyerek son 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın kaç TL? İşte 28 Eylül 2026 altın fiyatları...