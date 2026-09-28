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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 07:09

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bildirilirken; İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 07:09

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hissedilir derecede azalacak olan hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına gerileyeceği, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; , , Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

BU BÖLGELERE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yapılan son tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu ’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve güçlü rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ile İzmir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28 Eylül 2026 hava durumu | Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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#Türkiye
#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
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