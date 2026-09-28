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 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:00

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:00

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada, Destek Holding ve Özata Gemicilik ile bağlantılı 7 şüphelinin tamamı yakalandı.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Savcılık daha önce MASAK'tan Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin mali verilerini, yurt dışı para ve kripto transferlerini talep etmişti.
Soruşturma sürecinde Tera Yatırım, Doğa Sigorta ve Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
Operasyonlar ve adli süreçler neticesinde soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.
Son olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi gözaltında

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

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#MASAK
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Tera Yatırım Menkul Değerler A.ş.
#Destek Holding Aş
#Özata Gemicilik
#Gündem
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