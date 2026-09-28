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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:05

Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli

Fon soruşturmasında firma tedbirleri kaldırılmasına ilişkin yeni kararlar alındı. Adli kaynaklar, şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli

Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, şirket ve fonlar hakkındaki mal varlığını azaltıcı işlemler ve hesaplardaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması yönündeki tedbirler kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında 26 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ilgili kurumlardan şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere tedbir alınmasını ve hesaplardaki sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istemişti.
27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, şirket ve fonlar hakkındaki mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına karar verildi.
Şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmemektedir.
Başsavcılığın 27 Eylül tarihli müzekkeresi, SPK'nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarını ortadan kaldırmamaktadır.
Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliğine ve yapılacak ödemelere ilişkin süreç, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.
Soruşturma konusu işlemlerin ve para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 50 saniyeye düşürüldü.

ADLİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA

Adli kaynaklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 ve 27 Eylül 2026 tarihlerinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkerelerin kapsamına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
26 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle, yazı kapsamındaki gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirler alınması ve hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendiği hatırlatılarak "Bu işlemlerle, soruşturmaya konu mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılması ve mağdurların haklarının korunması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alınmıştır. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir. 27 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilmiştir. Bu müzekkerede, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır" denildi.

Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli

DİĞER YATIRIMCILARIN MAĞDURİYETİ

Şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İki müzekkere arasındaki değişiklik, soruşturmanın sonuçlandırılmasına değil, belirtilen şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkindir. Süreçte, yatırımcıların haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı işleyişi birlikte gözetilmektedir. Suç şüphesinin araştırılması ve soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin korunması hedeflenirken, alınan önlemlerin diğer yatırımcılar bakımından yeni mağduriyetlere ve piyasanın işleyişinde ilave sorunlara yol açmaması da önem taşımaktadır. Bu nedenle tedbirlerin kapsamı değerlendirilirken, soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır. Öte yandan, Başsavcılığın 27 Eylül tarihli müzekkeresi, SPK'nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin ayrı kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmamaktadır. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliğine ve yapılacak ödemelere ilişkin süreç, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde giderilmesi hedefinden vazgeçilmiş değildir. Soruşturma konusu işlemlerin ve para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılması, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemelidir."

Fon soruşturmasında kaldırılan tedbirler için açıklama: 'Mağdur hakları ortadan kaldırıldı' şeklinde değerlendirilmemeli
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