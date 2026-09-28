Bakan Mehmet Şimşek'ten soruşturma açıklaması: "Suçsuz kişi ve şirketlere işlem yapılmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalar ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, önceliklerinin ekonomi çarklarının sağlıklı dönmesi olduğunu belirterek, "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"SUÇSUZ KİŞİ VE ŞİRKETLERE İŞLEM YAPILMAYACAK"

Soruşturmaların odağında yalnızca usulsüzlük yapanların yer aldığının altını çizen Bakan Şimşek, piyasalardaki spekülasyon ve endişeleri gidermeye yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz.

Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

https://x.com/memetsimsek/status/2104445180493312281