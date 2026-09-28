Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:47

Bakan Mehmet Şimşek'ten soruşturma açıklaması: "Suçsuz kişi ve şirketlere işlem yapılmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen soruşturma ve hukuki süreçlere ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik hiçbir işlem yapılmayacağını ve fon yatırımcılarının meşru haklarının korunduğunu vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Mehmet Şimşek'ten soruşturma açıklaması:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:47

, ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, önceliklerinin ekonomi çarklarının sağlıklı dönmesi olduğunu belirterek, "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten soruşturma açıklaması: "Suçsuz kişi ve şirketlere işlem yapılmayacak"

"SUÇSUZ KİŞİ VE ŞİRKETLERE İŞLEM YAPILMAYACAK"

Soruşturmaların odağında yalnızca usulsüzlük yapanların yer aldığının altını çizen Bakan Şimşek, piyasalardaki spekülasyon ve endişeleri gidermeye yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz.

Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır."

https://x.com/memetsimsek/status/2104445180493312281

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
Bakan Şimşek'ten piyasalar için kritik mesaj: Sorunlu alanı karantinaya aldık
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanı
#Finansal Piyasalar
#Reel Sektör
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.