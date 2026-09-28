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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:17

SPK'dan fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi: TEFAS işlemleri ve ödemelerin detayları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen portföy yönetim şirketlerine ait fonların tasfiye sürecine ve TEFAS üzerindeki alım-satım talimatlarına ilişkin yeni bir basın duyurusu yayımladı. Kurul, 17 Eylül tarihi itibarıyla iptal edilen talimatlar ve ödeme esasları hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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SPK'dan fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama geldi: TEFAS işlemleri ve ödemelerin detayları belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 08:17

(SPK) tarafından tasfiye süresine ilişkin basın duyurusu yapıldı.

TEFAS İŞLEMLERİNE KAPATILAN FONLARDA TASFİYE SÜRECİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Bilindiği üzere, 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği; 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonlara ilişkin sadece 16 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım yönündeki talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir. Öte yandan, 16 Eylül 2026 tarihi saat 13.30 sonrası ve 17 Eylül 2026 tarihi saat 13.30 öncesi talimatlar aynı fiyat valörüne tabi olduğundan, 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde 17 Eylül 2026 tarihi 13.30 öncesi sınırı ilan edilmiş olmakla birlikte, daha öncesinde kamuya duyurulan 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile ilan edilen 17 Eylül 2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararına uygun olarak, 17 Eylül 2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla, 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS'a iletilen ve platform tarafından 17 Eylül 2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine; tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır. Diğer taraftan, 17 Eylül 2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır" denildi.

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#sermaye piyasası kurulu
#Portföy Yönetim Şirketleri
#Tefas
#Kurul Kararı
#Kurul Bülteni
#Ekonomi
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