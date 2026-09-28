İsrailli Bakan Ben-Gvir'dan Filistinli mahkuma skandal sözler: Seni öldürmek istiyorum

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine sosyal medya platformu yayımladığı X videosuyla gündem oldu. Hamas üyelerinin kaldığı cezaevine giren Ben-Gvir, 1996 yılında Kudüs’te düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği otobüs saldırılarının organizasyonundan hüküm giyen Hassan Salameh’in yanına gitti.

''SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM''

O anları videoya çektiren Ben-Gvir, Salameh’e, ''Seni öldürmek istiyorum. Seni idam etmek istiyorum'' dedi. Ben-Gvir, Salameh’e cezaevindeki koşulların kendi uyguladığı politikalar sonucunda ağırlaştırıldığını söyledi. İsrailli bakan, geçmişte söz konusu otobüs saldırılarının ardından düzenlenen protestolara katıldığını hatırlatarak yıllar sonra Salameh’in karşısına çıkmasını kendisi açısından bir 'hesaplaşma' olarak nitelendirdi.

''CEHENNEMDEN SORUMLUYUM''

Salameh’e yönelik sözlerini sürdüren Ben-Gvir, ölümden sonraki hayata gönderme yaptıktan sonra ''Burada cehennemden ben sorumluyum'' ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrailli bakan daha önce de Filistinli mahkumların tutulduğu cezaevlerini ziyaret ederek koşulların ağırlaştırılması politikasını savunan videolar yayımlamıştı. Ben-Gvir, mahkumlara yönelik ölüm cezasının uygulanmasını da uzun süredir açıkça destekliyor.