A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli takımımız İtalya karşısında galibiyet hedefliyor.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik Türkiye A Milli Takımı, Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olduktan sonra İtalya karşısında galibiyet hedefliyor ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın en az üç değişiklik yapması bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısında 4-2-3-1 dizilişine dönebilir. Uğurcan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle kalede Altay Bayındır görev alacak. Barış Alper'in santrfor yerine sağ kanatta oynaması, Deniz Gül'ün ileride şans bulması ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun değerlendirilmesi planlanıyor. Türkiye, İtalya karşısında tarihindeki 656. maçına çıkacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın sahaya farklı bir formatla çıkacağı iddia ediliyor. İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi ancak İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönüş yapabileceği belirtildi.

EN AZ 3 DEĞİŞİKLİK

Montella'nın takımda en az üç değişiklik planladığı aktarıldı. Uğurcan kırmızı kart gördüğü için kalede mecburi değişimle Altay Bayındır olacak.

Deneyimli teknik adamın, Barış Alper'i bu kez santrfor oynatmayı düşünmediği ve sağ kanada çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

İleride Deniz Gül'e şans vermeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, sol kanatta ise Can Uzun'dan vazgeçmeyi düşünüyor.

Ancak yerine oynayacak isme henüz karar vermeyen Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu bir adım önde tuttuğu belirtildi. Orta sahada ise Orkun Kökçü’nün durumu merak ediliyor. Maçla ilgili ilk 11’ler netleşmeye başladı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.

İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito

A MİLLİ TAKIM 656. MAÇINA ÇIKIYOR

İtalya karşısında tarihindeki 656. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynadı. Milliler bu karşılaşmalarda 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi yaşadı.

Türkiye, söz konusu maçlarda 906 gol atarken kalesinde 933 gol gördü.