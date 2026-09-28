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Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:16

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde İtalya ile oynayacağı maçın ilk 11'leri netleşmeye başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın sahaya en az 3 değişiklikle çıkmayı planladığı öne sürülüyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:16

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Milli takımımız İtalya karşısında galibiyet hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye A Milli Takımı, Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olduktan sonra İtalya karşısında galibiyet hedefliyor ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın en az üç değişiklik yapması bekleniyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısında 4-2-3-1 dizilişine dönebilir.
Uğurcan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle kalede Altay Bayındır görev alacak.
Barış Alper'in santrfor yerine sağ kanatta oynaması, Deniz Gül'ün ileride şans bulması ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun değerlendirilmesi planlanıyor.
Türkiye, İtalya karşısında tarihindeki 656. maçına çıkacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın sahaya farklı bir formatla çıkacağı iddia ediliyor. İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi ancak İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönüş yapabileceği belirtildi.

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

EN AZ 3 DEĞİŞİKLİK

Montella'nın takımda en az üç değişiklik planladığı aktarıldı. Uğurcan kırmızı kart gördüğü için kalede mecburi değişimle Altay Bayındır olacak.

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

Deneyimli teknik adamın, Barış Alper'i bu kez santrfor oynatmayı düşünmediği ve sağ kanada çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

İleride Deniz Gül'e şans vermeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, sol kanatta ise Can Uzun'dan vazgeçmeyi düşünüyor.

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

Ancak yerine oynayacak isme henüz karar vermeyen Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu bir adım önde tuttuğu belirtildi. Orta sahada ise Orkun Kökçü’nün durumu merak ediliyor. Maçla ilgili ilk 11’ler netleşmeye başladı.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Ferdi, Oğuz, Arda, Kerem, Barış Alper.
İTALYA: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Doumbia, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito

Türkiye-İtalya muhtemel 11'ler: Milli takımda en az 3 değişiklik

A MİLLİ TAKIM 656. MAÇINA ÇIKIYOR

İtalya karşısında tarihindeki 656. maçına çıkacak olan A Milli Takımı, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynadı. Milliler bu karşılaşmalarda 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi yaşadı.

Türkiye, söz konusu maçlarda 906 gol atarken kalesinde 933 gol gördü.

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