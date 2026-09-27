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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:01

Türkiye, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı! Antrenmanda İlhan Fakılı gelişmesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup olan ay-yıldızlılar, İtalya karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı! Antrenmanda İlhan Fakılı gelişmesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 18:01

'nde heyecan devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta ilk maçında cuma günü 'de Fransa'yı ağırlayan , karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Türkiye, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı! Antrenmanda İlhan Fakılı gelişmesi

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın 'da ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

İtalya ise grupta oynadığı ilk maçta sahasında ağırladığı Belçika'ya 2-0'lık skorla kaybetmişti.

MİLLİLER, İTALYA MESAİNİ TAMAMLADI

A Milli Takım, İtalya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Türkiye, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı! Antrenmanda İlhan Fakılı gelişmesi

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, saha kenarında yapılan kısa toplantının ardından başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Türkiye, İtalya maçı hazırlıklarını tamamladı! Antrenmanda İlhan Fakılı gelişmesi

Sakatlığı nedeniyle dün düz koşu yapan Orkun Kökçü ile Fransa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır da takımla antrenmana katıldı. 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden dönen İlhan Fakılı da çalışmada yer aldı.

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#bursa
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#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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