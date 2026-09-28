Van’da silahlı öğrenci paniği: Kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından bir panik de Van’ın Tuşba ilçesinde yaşandı. İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.
Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.