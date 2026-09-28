Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından bir panik de Van’ın Tuşba ilçesinde yaşandı. İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

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HABERİN ÖZETİ Van’da silahlı öğrenci paniği: Kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi Van'ın Tuşba ilçesindeki bir okulda, bir kız öğrencinin okula boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle gelmesi paniğe yol açtı. İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan kız öğrenci, sabah saatlerinde pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi. Öğretmenler ve veliler müdahale ederek tüfeği öğrencinin elinden aldı. Polis ekipleri boş olduğu belirtilen silaha el koydu. Öğrenci, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan veliler okula akın etti.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.