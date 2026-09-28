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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:55

Van’da silahlı öğrenci paniği: Kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula uzun namlulu silahla geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesi ile çocuğun elindeki silah alınırken, okulda büyük panik yaşandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:55

Manisa'nın ilçesinde yaşanan olayının ardından bir panik de ’ın ilçesinde yaşandı. İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

HABERİN ÖZETİ

Van’da silahlı öğrenci paniği: Kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Van'ın Tuşba ilçesindeki bir okulda, bir kız öğrencinin okula boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle gelmesi paniğe yol açtı.
İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan kız öğrenci, sabah saatlerinde pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.
Öğretmenler ve veliler müdahale ederek tüfeği öğrencinin elinden aldı.
Polis ekipleri boş olduğu belirtilen silaha el koydu.
Öğrenci, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayı duyan veliler okula akın etti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Van’da silahlı öğrenci paniği: Kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi

ÖĞRETMENLER VE VELİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Van
#tuşba
#Turgutlu
#Polatoğlu İlk Ve Ortaokulu
#3. Sayfa
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