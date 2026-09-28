Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:58

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Başarılı müzik kariyeri ve güçlü sesiyle Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Cengiz Coşkuner'den kötü haber geldi. Ünlü şarkıcının tatil için gittiği Muğla'da rahatsızlandığı öğrenildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Coşkuner'in yoğun bakıma alındığı duyuruldu. Tedavisine yoğun bakıma alınarak devam edilen ünlü sanatçının entübe edildiği bilgisi edinildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 07:36
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:58

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner’den sevenlerini korkutan haber geldi. Birbirinden başarılı birçok müziği, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, tatil için gittiği 'nın ilçesinde rahatsızlandı. Aniden solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine 'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisine yoğun bakıma alınarak devam edilen ünlü sanatçının entübe edildiği bilgisi edinildi.

HABERİN ÖZETİ

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatildeyken rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı.
76 yaşındaki sanatçı, tatil için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde solunum sıkıntısı yaşadı.
İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Bodrum'da özel bir hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.
Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi birçok sanatçıyla çalıştı.
Aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği bazı eserlerin bestelerini yaptı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

CENGİZ COŞKUNER YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Coşkuner'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Müzik sektöründe hem gitarist hem besteci hem de aranjör olarak boy gösteren ünlü sanatçı, tatil için bulunduğu Muğla'da rahatsızlandı. Gitarıyla hafızalara kazınan ve birbirinden ünlü sanatçılarla çalışan Coşkuner, Datça'da tatil yaptığı sırada aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Güçlü sesinin yanı sıra Türk müziğinin perde arkasında yıllardır iz bırakan isimlerden biri olan Cengiz Coşkunere ilk müdahale Datça Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Coşkuner, önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Tatil için Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, Bodrum'da özel bir hastaneye sevk edilmesinin ardından yoğun bakıma alındı. Ünlü sanatçının entübe edildiği ve tedavisinin bu şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Türk müziğine yıllardır gitarıyla, besteleriyle ve düzenlemeleriyle emek veren Coşkuner, rahatsızlandığı haberleriyle sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

KARİYERİ BOYUNCA USTA İSİMLERLE ÇALIŞTI!

Kendine özgü tarzı ve elektrogitarıyla Türk müziğine büyük bir katkıda bulunan Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok usta isimle çalıştı. Coşkuner, Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla birlikte başarılı projelere imza attı.

Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Cengiz Coşkuner, aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yaptı. Ünlü sanatçı, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle, Türk müziğinde önemli bir yer edindi. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses'in doktorundan sevindiren haber! 74 yaşındaki sanatçının son hali
Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı! Sanat dünyası cenazede buluştu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#muğla
#bodrum
#datça
#Cengiz Coşkuner
#Datça Devlet Hastanesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.