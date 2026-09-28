Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner’den sevenlerini korkutan haber geldi. Birbirinden başarılı birçok müziği, güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, tatil için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlandı. Aniden solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisine yoğun bakıma alınarak devam edilen ünlü sanatçının entübe edildiği bilgisi edinildi.

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HABERİN ÖZETİ Türk müziğinin usta ismi Cengiz Coşkuner entübe edildi! Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatildeyken rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki sanatçı, tatil için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde solunum sıkıntısı yaşadı. İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Bodrum'da özel bir hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi birçok sanatçıyla çalıştı. Aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği bazı eserlerin bestelerini yaptı.

CENGİZ COŞKUNER YOĞUN BAKIMA ALINDI!

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Cengiz Coşkuner'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Müzik sektöründe hem gitarist hem besteci hem de aranjör olarak boy gösteren ünlü sanatçı, tatil için bulunduğu Muğla'da rahatsızlandı. Gitarıyla hafızalara kazınan ve birbirinden ünlü sanatçılarla çalışan Coşkuner, Datça'da tatil yaptığı sırada aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

Güçlü sesinin yanı sıra Türk müziğinin perde arkasında yıllardır iz bırakan isimlerden biri olan Cengiz Coşkunere ilk müdahale Datça Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Coşkuner, önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Tatil için Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, Bodrum'da özel bir hastaneye sevk edilmesinin ardından yoğun bakıma alındı. Ünlü sanatçının entübe edildiği ve tedavisinin bu şekilde sürdürüldüğü öğrenildi. Türk müziğine yıllardır gitarıyla, besteleriyle ve düzenlemeleriyle emek veren Coşkuner, rahatsızlandığı haberleriyle sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

KARİYERİ BOYUNCA USTA İSİMLERLE ÇALIŞTI!

Kendine özgü tarzı ve elektrogitarıyla Türk müziğine büyük bir katkıda bulunan Cengiz Coşkuner, kariyeri boyunca birbirinden başarılı birçok usta isimle çalıştı. Coşkuner, Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla birlikte başarılı projelere imza attı.

Cengiz Coşkuner, aynı zamanda Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği 'Duvardaki Resim', 'Gelin' ve 'Unutulan' gibi eserlerin bestelerini yaptı. Ünlü sanatçı, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle, Türk müziğinde önemli bir yer edindi.