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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:23

Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler

Kadir İnanır’ın kardeşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Neslihan Acar’dan çarpıcı sözler geldi. Aile içindeki miras meselesi nedeniyle yaşanan gerilimin mahkeme sürecine taşınırken, Neslihan Acar’ın yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 20:23

cephesinde gündeme gelen miras krizi, aile içindeki yeni gelişmeyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Usta sanatçının kardeşi hakkında aldırıldı. Yaşananların ardından gözler tarafların açıklamalarına çevrilirken, ’ın sözleri de tartışmanın seyrini değiştiren gelişmeler arasında yer aldı. Acar’ın açıklamalarının ardından Kadir İnanır’ın ailesindeki miras meselesi yeniden gündeme taşındı.

NESLİHAN ACAR VE LEVENT İNANIR OLAYI NE?

Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncu Neslihan Acar’ın yaptığı açıklamalar ve sonrasında yaşanan gelişmeler yeniden gündeme geldi. Acar, daha önce eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığını öne sürerek, “Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur” açıklamasında bulunmuştu. Mesajın 77 yaşındaki annesine gönderildiğini belirten oyuncu, yaşananların kendisi açısından gündem malzemesi yapılmasını istemediğini ifade etmişti.

Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler

Acar, açıklamasında şiddet ve mobbing gördüğünü de belirterek, doğru bildiklerini söylemeye devam edeceğini vurgulamıştı. “Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın” sözleriyle dikkat çeken oyuncu, açıklamasını sert ifadelerle sürdürmüştü.

Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler

Yaşananların ardından Neslihan Acar’ın eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı açıklandı. Acar’ın menajeri Özlem Ülüş tarafından yapılan yazılı açıklamada, hukuki sürecin oyuncunun avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yürütülen hukuki süreç kapsamında ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verildiği ifade edildi.

Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler

Menajer Ülüş, hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacağını da duyurdu. Acar’ın daha önce dile getirdiği tehdit iddiasının ardından başlayan süreç, mahkeme kararıyla yeni bir boyut kazanmış oldu.

NESLİHAN ACAR’DAN “ CEHENNEMDEN GEÇENLER İBLİSLERİ TANIR”

Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen aile içi gelişmeler sürerken, Neslihan Acar’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Acar’ın “Cehennemden geçenler iblisleri tanır” şeklindeki sözleri, yaşanan tartışmaların ardından yeniden gündeme geldi.

Kadir İnanır ailesinde sular durulmuyor! Levent İnanır’a uzaklaştırma kararının ardından Neslihan Acar’dan şok sözler

Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı alınmasının ardından yapılan paylaşım, magazin gündeminde merak uyandırdı. Yaşanan gelişmeler devam ederken Acar’ın bu sözleri, takipçileri tarafından mevcut sürece gönderme olarak yorumlandı. Ancak paylaşımın doğrudan kimi veya hangi olayı hedef aldığı konusunda oyuncudan bir açıklama gelmedi.

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ETİKETLER
#kadir inanır
#neslihan acar
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#Levent İnanır
#Miras Krizi
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