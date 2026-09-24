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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:02

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras tartışması eski defterleri açtı. Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldı. İkili arasındaki tartışmanın mahkemeye taşınması dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:02

'ın hayatını kaybetmesinin ardından miras konusu ile başlayan tartışmada ve karşı karşıya gelmişti. Neslihan Acar'ın eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbir kararı aldığı da gündeme bomba gibi düştü.

HABERİN ÖZETİ

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras konusuyla başlayan Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma, Neslihan Acar'ın eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasıyla mahkemeye taşındı.
Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.
Tartışmalar, Kadir İnanır'ın miras konusu üzerinden başladı.
Neslihan Acar, Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Acar, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerinin ardından eski eşine tepki gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

NESLİHAN ACAR VE LEVENT İNANIR TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır için mahkemeden aldırdı. Kadir İnanır'ın miras konusunda başlayan tartışmalarda sular durulmadı. 

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

Acar, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerinin ardından Acar, eski eşine tepki göstermişti. İnanır tarafından tehdit edildiğine dair iddialar da gündeme yerleşmişti.

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

NESLİHAN ACAR'DAN LEVENT İNANIR'A UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından Neslihan Acar ile eski eşi Levent İnanır arasında sular durulmamıştı. Bugün ortaya çıkan görüntüler ise gündeme yerleşti. Neslihan Acar, eski eşinin tehdit ettiğini iddia ederken mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı.

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

"DAYIMIN BİRAZ İRADE SORUNU VAR"

Levent İnanır, "Herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. 

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Ne olduğunu hiç önemi yok, söylediğim gibi. Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. Aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 7 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç" sözleri ile Kadir İnanır hakkında dikkat çeken açıklamada bulunmuştu.

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

NESLİHAN ACAR'DAN KADİR İNANIR HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Levent İnanır'ın Kadir İnanır'in iradesi hakkında yaptığı açıklama Neslihan Acar tarafından tepki çekmişti. 

Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı

Acar, açıkamalara tepki olarak Kadir İnanır hakkında şu sözleri söylemişti:

"İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır."

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#kadir inanır
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#Levent İnanır
#Miras Konusu
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