Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesinin ardından miras konusu ile başlayan tartışmada Neslihan Acar ve Levent İnanır karşı karşıya gelmişti. Neslihan Acar'ın eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbir kararı aldığı da gündeme bomba gibi düştü.

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HABERİN ÖZETİ Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma mahkemeye taşındı! Kadir İnanır'ın mirası eski defterleri açtı Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras konusuyla başlayan Neslihan Acar ve Levent İnanır arasındaki tartışma, Neslihan Acar'ın eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasıyla mahkemeye taşındı. Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Tartışmalar, Kadir İnanır'ın miras konusu üzerinden başladı. Neslihan Acar, Levent İnanır tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Acar, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerinin ardından eski eşine tepki gösterdi.

NESLİHAN ACAR VE LEVENT İNANIR TARTIŞMASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Neslihan Acar, eski eşi Levent İnanır için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Kadir İnanır'ın miras konusunda başlayan tartışmalarda sular durulmadı.

Acar, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerinin ardından Acar, eski eşine tepki göstermişti. İnanır tarafından tehdit edildiğine dair iddialar da gündeme yerleşmişti.

NESLİHAN ACAR'DAN LEVENT İNANIR'A UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın hayatını kaybetmesinin ardından Neslihan Acar ile eski eşi Levent İnanır arasında sular durulmamıştı. Bugün ortaya çıkan görüntüler ise gündeme yerleşti. Neslihan Acar, eski eşinin tehdit ettiğini iddia ederken mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı.

"DAYIMIN BİRAZ İRADE SORUNU VAR"

Levent İnanır, "Herkesin bilmediği bir şey. Ben çok yakınında olduğum için 2018'den beri bu süreç devam ediyor. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi.

Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz. Ne olduğunu hiç önemi yok, söylediğim gibi. Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. Aralıklı yoğun bakımlar oldu, entübe dönemleri oldu. 7 yılda 3 kere pıhtı attı beyne. Kolay değil o süreç" sözleri ile Kadir İnanır hakkında dikkat çeken açıklamada bulunmuştu.

NESLİHAN ACAR'DAN KADİR İNANIR HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Levent İnanır'ın Kadir İnanır'in iradesi hakkında yaptığı açıklama Neslihan Acar tarafından tepki çekmişti.

Acar, açıkamalara tepki olarak Kadir İnanır hakkında şu sözleri söylemişti:

"İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır."