Çözen Kazanır Sonuçları (26-27 Eylül) İşte büyük ödülün sahibi ve dereceye giren yarışmacılar

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Uzun bir sürenin ardından TGRT Haber takipçileriyle buluşan “Çözen Kazanır” yarışmasında hafta sonu heyecanı yaşandı. Yeni formatıyla yarışma tutkunlarının karşısına çıkan Çözen Kazanır’da yarışmacılar cumartesi ve pazar günü düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. “Çözen Kazanır” yarışmasında sadece soruları doğru cevap vermek yeterli olmazken en hızlı olan isim kazandı. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken dereceye girenler ise bir sonraki gün belli oluyor. İşte, Çözen Kazanır 26-27 Eylül hafta sonu kazananları…
Çözen Kazanır yarışmasında hafta sonu yarışmacılar, 5.000 TL’lik büyük ödül için soruları cevapladı. 26-27 Eylül tarihinde düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlar saat 10.00’da Tgrthaber.com adresinden açıklandı. Hafta sonu iki gün düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olan isimler şu şekilde;
“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimler saat 10.00’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor. Dereceye giren isimler tgrthaber.com üzerinden veya sosyal medya hesaplarından listeyi görüntüleyebilirler.
Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz
Çözen Kazanır yarışma programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.
Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.
ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ₺1.000 para ödülü kazanır.
Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilir. İki gün sonunda en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı ₺5.000 para ödülü kazanır.