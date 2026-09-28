Uzun bir sürenin ardından TGRT Haber takipçileriyle buluşan “Çözen Kazanır” yarışmasında hafta sonu heyecanı yaşandı. Yeni formatıyla yarışma tutkunlarının karşısına çıkan Çözen Kazanır’da yarışmacılar cumartesi ve pazar günü düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. “Çözen Kazanır” yarışmasında sadece soruları doğru cevap vermek yeterli olmazken en hızlı olan isim kazandı. Yarışmacılar, elde ettikleri toplam puanı hemen görüntüleyebilirken dereceye girenler ise bir sonraki gün belli oluyor. İşte, Çözen Kazanır 26-27 Eylül hafta sonu kazananları…

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HABERİN ÖZETİ Çözen Kazanır Sonuçları (26-27 Eylül) İşte büyük ödülün sahibi ve dereceye giren yarışmacılar TGRT Haber'de uzun bir aradan sonra yeniden başlayan "Çözen Kazanır" bilgi yarışmasının 26-27 Eylül hafta sonu sonuçları açıklandı. Yarışmada cumartesi ve pazar günleri 5.000 TL'lik büyük ödül için yarışıldı. Yarışmacılar, 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplayarak puan topladı. Dereceye giren isimler ve toplam puanlar tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Katılımcılar, TGRT Haber hesabıyla tgrthaber.com veya mobil uygulama üzerinden yarışmaya katılabiliyor. Hafta içi her gün en yüksek puanı alan yarışmacı 1.000 TL kazanırken, hafta sonu iki günün toplamında en yüksek puanı alan yarışmacı 5.000 TL ödül kazanıyor.

ÇÖZEN KAZANIR SONUÇLARI (26-27 EYLÜL) AÇIKLANDI

Çözen Kazanır yarışmasında hafta sonu yarışmacılar, 5.000 TL’lik büyük ödül için soruları cevapladı. 26-27 Eylül tarihinde düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlar saat 10.00’da Tgrthaber.com adresinden açıklandı. Hafta sonu iki gün düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olan isimler şu şekilde;

SONUÇLAR TGRTHABER.COM VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

“Çözen Kazanır” programına katılan yarışmacılar arasında birinci olan ve ilk on sıraya giren isimler saat 10.00’da tgrthaber.com ve sosyal medya hesaplarından açıklanıyor. Dereceye giren isimler tgrthaber.com üzerinden veya sosyal medya hesaplarından listeyi görüntüleyebilirler.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Çözen Kazanır yarışmasına katılabilmek için TGRT Haber hesabınızla tgrthaber.com veya TGRT Haber mobil uygulaması üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Google Kaynaklar'a ekleyerek ve mobil uygulamadan katılarak ekstra puan kazanabilirsiniz

Çözen Kazanır yarışma​ programına katılmak için hiçbir mülakat ve başvuru şartı bulunmuyor. Programa katılmak isteyen izleyiciler evde veya herhangi bir yerden dahil olabiliyor.

Katılımcılar, her gün yalnızca 1 defa yarışabilirken, yöneltilen 15 soruyu en kısa sürede doğru cevaplamanız gerekmektedir. Her doğru cevap en fazla 100 puan kazandırırken; puan cevap süresine göre hesaplanmaktadır.

ÇÖZEN KAZANIR YARIŞMASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTA SONU PARA ÖDÜLÜ 5.000 TL

Yarışmacılar, toplam puanlarını yarışma biter bitmez görüntüleyebilirken, liderlik tablosu ise sonuçlar kontrol edildikten sonra ertesi gün yayınlanacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yapılan yarışmalarda, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı ₺1.000 para ödülü kazanır.

Cumartesi ve Pazar günleri yapılan yarışmalar birlikte değerlendirilir. İki gün sonunda en yüksek toplam puanı elde eden yarışmacı ₺5.000 para ödülü kazanır.