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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:40

Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray eski gözdesine kancayı taktı: 35 milyon Euro detayı

Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası gol yollarında problem yaşayan Galatasaray listeye aldığı eski yıldız oyuncu için harekete geçiyor. Santrafor bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da transfer rakamı olarak 35 milyon Euro konuşuluyor.

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Editor
 Murat Makas
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Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray eski gözdesine kancayı taktı: 35 milyon Euro detayı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:40

’da yıldız isim ’in sakatlığı sonrası gol yollarında problem yaşandı. Nijeryalı forvetin yerine oynayan de bekleneni veremedi.

Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray eski gözdesine kancayı taktı: 35 milyon Euro detayı

GALATASARAY ESKİ GÖZDESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Osimhen’in arkasına yıldız bir isim arayışına giren Galatasaray, devre arası transfer döneminde eski gözdesi için yeniden harekete geçme kararı aldı.

Bosna Hersek basınından SportSport'un haberine göre; Galatasaray, yazın ısrarla istediği Ermedin Demirovic'i yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.

Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray eski gözdesine kancayı taktı: 35 milyon Euro detayı

İlk etapta 'a yapılan 20 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmediği ifade edilirken Galatasaray ocak ayında daha iyi şartlarla oyuncunun kapısını çalmayı düşünüyor.

Stuttgart, 28 yaşındaki Bosna Hersekli santrforu için en az 35 milyon Euro bonservis talep ediyor. Ermedin Demirovic, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Ermedin Demirovic'in Stuttgart ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Osimhen'in sakatlığı sonrası Galatasaray eski gözdesine kancayı taktı: 35 milyon Euro detayı

MİLLİ FORMAYLA 4 GOL

Ermedin Demirovic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda 45 kez süre aldı ve 4 gol attı.

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#galatasaray
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#Futbol
#stuttgart
#Ermedin Demirovic
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