Galatasaray'dan Wilfried Singo hakkındaki iddialara tepki

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İstanbul
Galatasaray, Wilfried Singo'nun aşil tendonunun koptuğuna dair çıkan haberleri yalanladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama, "Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, oyuncunun sakatlandığı gün paylaşılan teşhisi de yeniden hatırlattı. Açıklamada, "Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmî kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir." denildi.
Singo'nun tedavi sürecinde herhangi bir aksama olmadığını vurgulayan kulüp, "Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir." bilgisini paylaştı.
Açıklamada yalnızca aşil tendonu iddiası değil, oyuncunun transfer döneminde kronik bir sakatlık taşıdığı yönündeki haberler de yalanlandı. Kulüp bu konuda, "Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır." görüşünü dile getirdi.
Sarı-kırmızılılar, açıklamanın son bölümünde taraftarlarına da seslendi: "Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmî mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."