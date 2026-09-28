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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:37

Artvin'de 35 yıllık evde akılalmaz olay! Gece yarısı gelen su sesi hayatlarını kabusa çevirdi

Artvin'in Köprücü köyünde 35 yıllık evinden altından fışkıran su Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşlerin hayatlarını adeta kabusa çevirdi. İki kardeş korkudan gizemini koruyan evin zemininden geçen su için ekiplere seslendi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:37

’in ilçesine bağlı Köprücü köyünde iki katlı bir evde yaşananlar şaşkına çevirdi. Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşlerin yaşadığı yaklaşık 35 yıllık evin altından su fışkırmaya başladı. Yaklaşık 8 aydır devam eden su için ekipler harekete geçti.

BETON ZEMİNDE 9 AYRI NOKTADA DELİK AÇTILAR

İlk olarak gece duydukları güçlü su sesiyle uyanan kardeşler, evin alt katında yaklaşık 1,5 metre su biriktiğini gördü. Kardeşler, beton zeminde 9 ayrı noktada delik açıp oluşturdukları kanallarla suyu dışarı tahliye etti.

GECELERİ SU SESİNDEN OTURAMIYORUZ

Özellikle yağışların ardından evin altından yeniden su fışkırırken, her yağmur aile için korkulu bir bekleyişe dönüşüyor. Suyun evin arkasından geçen dereden mi yoksa yer altından mı geldiği henüz belirlenemedi. Artvin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de ev ve çevresinde inceleme yaptı.

Yaşadıkları ilk geceyi anlatan Mevlüt Yılmaz, "Gece amcam seslendi. Kalktığımızda evin altında 1,5 metre su vardı. Evi 9 yerden delip suyu tahliye ettik. Ne bahçe kaldı ne başka bir şey. Geceleri aşırı su sesinden evde oturulmuyor. Özellikle yağışlardan sonra binanın altından su fışkırıyor" dedi.

KORKU HAKİM

Yaşar Yılmaz ise her yağmurda evlerinin suyla dolmasından korktuklarını belirterek, "Yağmur yağdığında evimizin içi doluyor. Korkup evden çıkıyoruz. Su iki üç gün sonra kesiliyor. İlk duyduğumuzda evin içinden su sesi geliyordu. Kalkıp baktık, kapıdan ve bacadan su çıkıyordu. Biz de zemini delip suyu tahliye ettik" diye konuştu.

Suyun evin temeline zarar vermesinden endişe eden kardeşler, kaynağının tespit edilerek soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

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ETİKETLER
#kemalpaşa
#artvin
#Köprücü Köyü
#Yaşar Yılmaz
#Mevlüt Yılmaz
#Yaşam
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