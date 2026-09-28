Kayseri’de okul önünde hareketli anlar: Elinde silahla yaklaşmaya çalıştı

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İstanbul
Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Küçükçay Sokak üzerinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 21 yaşındaki M.K. oyuncak silahla okulun önüne geldi. Bir süre okul çevresinde gezen ve silahı okula doğrultan şahsı gören çevredekiler durumu ihbar etti.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yapılan çalışmalarda şüpheli M.K. okulun biraz uzağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs polis merkezine götürülürken, olayı duyan velilerde okul önüne geldi.