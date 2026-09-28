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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:06

Kayseri’de okul önünde hareketli anlar: Elinde silahla yaklaşmaya çalıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokulun önünde hareketli anlar yaşandı. Oyuncak silahla dolaşan ve silahı okula doğru doğrultan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:06

ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Küçükçay Sokak üzerinde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 21 yaşındaki M.K. oyuncak silahla okulun önüne geldi. Bir süre okul çevresinde gezen ve silahı okula doğrultan şahsı gören çevredekiler durumu ihbar etti.

HABERİN ÖZETİ

Kayseri’de okul önünde hareketli anlar: Elinde silahla yaklaşmaya çalıştı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Melikgazi'de bir ilkokulun önüne oyuncak silahla gelen zihinsel engelli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu önünde meydana geldi.
Zihinsel engelli olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 21 yaşındaki M.K., oyuncak silahla okul çevresinde gezip silahı okula doğrulttu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şüpheli M.K. okulun biraz uzağında yakalanarak gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.
Olayı duyan veliler okulun önüne geldi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kayseri’de okul önünde hareketli anlar: Elinde silahla yaklaşmaya çalıştı

ŞÜPHELİ OKULUN UZAĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda sevk edilirken, yapılan çalışmalarda şüpheli M.K. okulun biraz uzağında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs polis merkezine götürülürken, olayı duyan velilerde okul önüne geldi.

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ETİKETLER
#polis
#melikgazi
#Mk
#Kazım Karabekir Mahallesi
#Kazım Karabekir İlkokulu
#3. Sayfa
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