Gümüş fiyatlarında ters köşe: USB, 2027 için fiyat verdi

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde gerileyerek ons gümüş yüzde 4,24 düşüşle 61,54 dolara inerken, gram gümüş yüzde 4,23 kayıpla 96,98 TL seviyelerini gördü. Dünyaca ünlü analistler ve dev bankalar gümüş fiyatına ilişkin tahminlerini sıraladı.

UBS’DEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

UBS, yatırım talebi, endüstriyel tüketim ve arz büyümesindeki kısıtlamaları gerekçe göstererek, gümüş fiyatlarının altınla yakından bağlantılı kalacağını belirtiyor.

ALTIN İLE İLİŞKİSİ

Stratejist Dominic Schnider, gümüşün altınla paralel hareket etmeye devam ettiğini ve iki değerli metal arasındaki korelasyonun çok yıllık zirvelere yakın olduğunu söyledi.

Schnider bir notunda, "Gümüş, altın ile yakından paralel seyretmeye devam ediyor ve altın-gümüş arasındaki ilişki çok yıllık zirvelere yakın seyrediyor" dedi.

Gümüşün önemli endüstriyel uygulamaları da olmasına rağmen, stratejist son işlem modellerinin metalin esas olarak "altının daha yüksek beta değerine sahip bir versiyonu" gibi davrandığını gösterdiğini söyledi.

GÜMÜŞÜN 2027 FİYATI

UBS, gümüşün fiyatının Aralık 2026'ya kadar 70 dolara ulaşacağını öngörüyor. UBS, gümüşün ons başına fiyatının Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara ve Eylül 2027'de 80 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bu tahminler, 18 Eylül itibariyle 66,50 dolarlık spot fiyatla karşılaştırılıyor. Schnider, kısa vadede daha şahin bir Federal Rezerv ve faiz oranlarında daha fazla artış olasılığını gümüş için potansiyel olumsuzluklar olarak tanımladı.

Ancak daha uzun vadede UBS, altın fiyatlarındaki artışın, yatırım talebinin ve endüstriyel tüketimin gümüş fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. Fiyat hedefleri UBS'nin tahminlerini temsil eder ve gelecekteki gümüş fiyatlarını belirlemez.

UBS'İN GÖRÜNÜMÜNDE ENDÜSTRİYEL TALEP ÖNEMLİ BİR YERİNİ KORUYOR

Schnider, gümüş tüketiminin "güneş enerjisi uygulamalarında ikame ve tasarrufa rağmen yapısal olarak destekleyici olmaya devam ettiğini" söyledi.

Stratejiste göre, gümüş fiyatlarındaki artış, güneş enerjisi üreticilerinin ürünlerinde kullandıkları metal miktarını azaltmaları yönünde teşvikleri artırdı.

Ancak UBS, veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, elektrik şebekesi yatırımları ve elektrikli araçlarla ilgili talebin, güneş enerjisi uygulamalarında gümüş kullanımındaki azalmadan kaynaklanan baskıyı dengelemeye yardımcı olacağını öngörüyor.