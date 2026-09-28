Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:47

İşte gümüş fiyatları düşüren iki neden

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla karşılaştı. Gram gümüşte kayıp yüzde 4'ü aşarken, yükselen petrol fiyatlarının yeniden alevlendirdiği enflasyon korkusu ve Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi değerli metalleri baskı altında tutuyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İşte gümüş fiyatları düşüren iki neden
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:47

Küresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla başlayan değerli metallerde kayıplar derinleşti. fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi endişelerini artırırken, 'nın () yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi de piyasadaki baskıyı büyüttü. Bu tablodan en fazla etkilenen değerli metallerden biri oldu.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI

Pazartesi günü spot gümüş Amerikan Doları karşısında yüzde 2,70 gerilerken, Türkiye'de gram gümüşteki düşüş çok daha sert oldu. Gram gümüş gün içinde yüzde 4,08 değer kaybederek 97,03 TL seviyelerine kadar çekildi. Gümüş üzerindeki baskının arkasında özellikle yükselen tahvil getirileri bulunuyor. Faizlerin ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getiri sağlamayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri yatırımcı açısından daha az cazip hale getiriyor. Bir başka ifadeyle, sermayenin bir bölümü değerli metallerden çıkarak faiz getirisi sunan varlıklara yöneliyor.

İşte gümüş fiyatları düşüren iki neden

İLK NEDEN: PETROL YENİDEN ENFLASYON KORKUSUNU TETİKLEDİ

Gümüşteki sert düşüşün ilk önemli nedeni enerji piyasasında yaşanan hareketlilik. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik İran teklifini reddettiğini açıklaması ile Tahran'dan gelen diplomatik mesajlar, petrol arzına ilişkin belirsizliği yeniden artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon endişelerini piyasanın gündemine taşıdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yüksek tahvil getirileri ile petrol fiyatlarının aynı anda yükselmesinin değerli metaller açısından baskı yarattığına dikkat çekti.

Waterer, petrol arzına ilişkin karışık sinyallerin fiyatları yukarı taşıdığını, bunun da yatırımcıların enflasyon riskine yeniden odaklanmasına yol açtığını belirtti.

İKİNCİ NEDEN: FED'DEN YENİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Gümüşü aşağı çeken ikinci önemli başlık ise Fed'in para politikası. Fed, ay başındaki toplantısında politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ve yeni artırımların gelebileceği beklentisi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.

CME Group'un FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 68 seviyesinde fiyatlıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da sürekli yüksek seyreden enflasyonun, Amerikan halkında yüksek fiyatların normal olduğu yönünde kalıcı bir algı oluşturabileceği riskine dikkat çekti. Hammack, Fed'in böyle bir duruma izin veremeyeceğini vurguladı.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİLERDE

Şimdi piyasanın gözü bu hafta ABD'den açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İş ilanları, ADP özel sektör istihdam raporu, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Özellikle beklentilerin üzerinde gelecek istihdam ya da enflasyon verilerinin tahvil getirilerini daha da yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. Böyle bir tablo oluşması halinde, gümüş ve diğer değerli metaller üzerindeki satış baskısının bir süre daha devam etmesi gündeme gelebilir.

 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor?  Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#enflasyon
#gümüş
#Fed
#petrol
#abd merkez bankası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.