İşte gümüş fiyatları düşüren iki neden

Küresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla başlayan değerli metallerde kayıplar derinleşti. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi enflasyon endişelerini artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi de piyasadaki baskıyı büyüttü. Bu tablodan en fazla etkilenen değerli metallerden biri gümüş oldu.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4'Ü AŞTI

Pazartesi günü spot gümüş Amerikan Doları karşısında yüzde 2,70 gerilerken, Türkiye'de gram gümüşteki düşüş çok daha sert oldu. Gram gümüş gün içinde yüzde 4,08 değer kaybederek 97,03 TL seviyelerine kadar çekildi. Gümüş üzerindeki baskının arkasında özellikle yükselen tahvil getirileri bulunuyor. Faizlerin ve tahvil getirilerinin yükselmesi, getiri sağlamayan altın ve gümüş gibi değerli metalleri yatırımcı açısından daha az cazip hale getiriyor. Bir başka ifadeyle, sermayenin bir bölümü değerli metallerden çıkarak faiz getirisi sunan varlıklara yöneliyor.

İLK NEDEN: PETROL YENİDEN ENFLASYON KORKUSUNU TETİKLEDİ

Gümüşteki sert düşüşün ilk önemli nedeni enerji piyasasında yaşanan hareketlilik. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik İran teklifini reddettiğini açıklaması ile Tahran'dan gelen diplomatik mesajlar, petrol arzına ilişkin belirsizliği yeniden artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyon endişelerini piyasanın gündemine taşıdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yüksek tahvil getirileri ile petrol fiyatlarının aynı anda yükselmesinin değerli metaller açısından baskı yarattığına dikkat çekti.

Waterer, petrol arzına ilişkin karışık sinyallerin fiyatları yukarı taşıdığını, bunun da yatırımcıların enflasyon riskine yeniden odaklanmasına yol açtığını belirtti.

İKİNCİ NEDEN: FED'DEN YENİ FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Gümüşü aşağı çeken ikinci önemli başlık ise Fed'in para politikası. Fed, ay başındaki toplantısında politika faizini çeyrek puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ve yeni artırımların gelebileceği beklentisi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor.

CME Group'un FedWatch verilerine göre piyasalar, ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 68 seviyesinde fiyatlıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da sürekli yüksek seyreden enflasyonun, Amerikan halkında yüksek fiyatların normal olduğu yönünde kalıcı bir algı oluşturabileceği riskine dikkat çekti. Hammack, Fed'in böyle bir duruma izin veremeyeceğini vurguladı.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK KRİTİK VERİLERDE

Şimdi piyasanın gözü bu hafta ABD'den açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İş ilanları, ADP özel sektör istihdam raporu, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların yakın takibinde olacak.

Özellikle beklentilerin üzerinde gelecek istihdam ya da enflasyon verilerinin tahvil getirilerini daha da yukarı taşıyabileceği belirtiliyor. Böyle bir tablo oluşması halinde, gümüş ve diğer değerli metaller üzerindeki satış baskısının bir süre daha devam etmesi gündeme gelebilir.



