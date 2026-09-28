Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

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İstanbul
Devletin engelli vatandaşlar ve aileleri için sağladığı vergi indirimleri, ÖTV'siz araç imkanı, emlak vergisi muafiyeti ve indirimli abonelik haklarının detayları belli oldu.
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, maaşa yansıyan vergi avantajlarından başvuru adımlarına kadar merak edilen tüm hakları tek tek sıraladı...
KİMLER ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR?
Devletin sağladığı kanuni hakları zamanında öğrenmek ve başvurmak, engelli ailelerinin bütçesine doğrudan nakit katkı sağlar!
ENGELLİLİK DERECELERİNE GÖRE İNDİRİM MANTIĞI
Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen engel oranına göre mükelleflerimiz üç ayrı kategoride değerlendirilir ve her derece için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen tutarlarda matrah indirimi uygulanır:
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen matrah indirimleri ve çalışanların cebine doğrudan yansıyan net tutarlar derecelere göre şöyle şekilleniyor:
Tabloda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı aylık ve yıllık vergi matrahı indirimleri ile bunlara karşılık gelen net vergi avantajları yer almaktadır:
Ücretli çalışan engellilerin veya bakmakla yükümlü engelli yakını olanların aylık bordrolarında engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülür. Böylece her ay daha az gelir vergisi kesilir ve çalışanın net maaşı doğrudan artar.
“Damlaya damlaya göl olur.” Maaşa her ay yansıyan vergi indirimi, yıl geneline vurulduğunda aile bütçesine can suyu olan önemli bir meblağa ulaşır.
TEKERLEKLER ENGELSİZ YARINLARA DÖNÜYOR!
Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla sıfır kilometre araç alımlarında çok büyük bir mali avantaj sunulmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İstisnası:
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muafiyeti: ÖTV istisnasından faydalanarak alınan veya engelliliğe uygun hâle getirilmiş araçlar için her yıl ocak ve temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi de tamamen sıfırlanır.
Tüm rapor ve mevzuat şartlarına harfiyen uyarak başvurulan ÖTV ve MTV muafiyeti, hayatı kolaylaştıran en büyük devlet desteğidir.
TEK MESKENİ OLAN ENGELLİYE EMLAK VERGİSİ SIFIR!
Engelli vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla belediyelerce alınan Emlak Vergisi’nde de tam muafiyet sağlanmıştır.
İNDİRİMLİ (SIFIR ORANLI) BİNA VERGİSİ ŞARTLARI:
DİĞER SOSYAL VE KAMUSAL İNDİRİMLER:
BAŞVURU REHBERİ: HAKLARINIZDAN NASIL FAYDALANACAKSINIZ?
Süreçleri eksiksiz tamamlayarak engelli indirimlerinden faydalanmak için izlemeniz gereken 4 adım: