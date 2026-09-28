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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:32
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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

Devletin engelli vatandaşlar ve aileleri için sağladığı vergi indirimleri, ÖTV'siz araç imkanı, emlak vergisi muafiyeti ve indirimli abonelik haklarının detayları belli oldu. 

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, maaşa yansıyan vergi avantajlarından başvuru adımlarına kadar merak edilen tüm hakları tek tek sıraladı...

 

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

KİMLER ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİR?

  • Engelli Hizmet Erbabı: Çalışan, maaşlı engelli vatandaşlarımız,
  • Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Yakını Olan Çalışanlar: Eşi, çocuğu, anne veya babası engelli olan çalışanlarımız,
  • Engelli Serbest Meslek Mensupları: Kendi işini kurmuş engelli mimar, doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek sahipleri,
  • Serbest Meslek Mensubunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Yakını.

Devletin sağladığı kanuni hakları zamanında öğrenmek ve başvurmak, engelli ailelerinin bütçesine doğrudan nakit katkı sağlar!

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

ENGELLİLİK DERECELERİNE GÖRE İNDİRİM MANTIĞI

Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen engel oranına göre mükelleflerimiz üç ayrı kategoride değerlendirilir ve her derece için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl belirlenen tutarlarda matrah indirimi uygulanır:

  • Birinci Derece Engellilik: Çalışma gücünün en az %80’ini kaybetmiş olanlar.
  • İkinci Derece Engellilik: Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olanlar.
  • Üçüncü Derece Engellilik: Çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olanlar.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

DERECELERE GÖRE MAAŞA YANSIYAN VERGİ İNDİRİMİ VE NET KAZANÇLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen matrah indirimleri ve çalışanların cebine doğrudan yansıyan net tutarlar derecelere göre şöyle şekilleniyor:

  • 1. Derece Engelliler (%80 ve Üzeri): Monthly 12.000 TL matrah indirimi uygulanıyor. Bu indirim çalışana aylık 1.800 TL net vergi avantajı (zam) sağlarken, yıllık toplam net kazanç 21.600 TL'ye ulaşıyor (yıllık toplam indirim matrahı 144.000 TL).
  • 2. Derece Engelliler (%60 - %79 Arası): Monthly 7.000 TL matrah indirimi yapılıyor. Çalışanın maaşına aylık 1.050 TL net artış olarak yansıyan bu destek, yıllık bazda toplam 12.600 TL net avantaj sunuyor (yıllık toplam indirim matrahı 84.000 TL).
  • 3. Derece Engelliler (%40 - %59 Arası): Monthly 3.000 TL matrah indirimi uygulanıyor. Böylece çalışanın cebine aylık 450 TL net katkı girerken, yıl genelinde elde edilen net fayda 5.400 TL buluyor (yıllık toplam indirim matrahı 36.000 TL).

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

Tabloda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı aylık ve yıllık vergi matrahı indirimleri ile bunlara karşılık gelen net vergi avantajları yer almaktadır:

Ücretli çalışan engellilerin veya bakmakla yükümlü engelli yakını olanların aylık bordrolarında engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülür. Böylece her ay daha az gelir vergisi kesilir ve çalışanın net maaşı doğrudan artar.

“Damlaya damlaya göl olur.” Maaşa her ay yansıyan vergi indirimi, yıl geneline vurulduğunda aile bütçesine can suyu olan önemli bir meblağa ulaşır.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

TEKERLEKLER ENGELSİZ YARINLARA DÖNÜYOR!

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla sıfır kilometre araç alımlarında çok büyük bir mali avantaj sunulmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İstisnası:

  • %90 ve Üzeri Engeli Bulunanlar: Engel sebebi fark etmeksizin (fiziksel, zihinsel, görme vb.), sağlık kurulu raporu %90 ve üzeri olan vatandaşlarımız adlarına kayıtlı sıfır araç alımlarında ÖTV ödemezler. Bu araçları kendileri veya belirlenen yakınları sürüş amaçlı kullanabilir.
  • %90’ın Altında Engeli Bulunanlar (Ortopedik): Bizzat araç kullanması gerektiğini gösteren "Özel tertibatlı araç kullanabilir" ibareli sağlık raporu ve engelli sürücü belgesi olan ortopedik engelli vatandaşlarımız, motor hacmi ve tutar sınırı dâhilindeki araçları ÖTV’siz alabilirler.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muafiyeti: ÖTV istisnasından faydalanarak alınan veya engelliliğe uygun hâle getirilmiş araçlar için her yıl ocak ve temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi de tamamen sıfırlanır.

Tüm rapor ve mevzuat şartlarına harfiyen uyarak başvurulan ÖTV ve MTV muafiyeti, hayatı kolaylaştıran en büyük devlet desteğidir.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

TEK MESKENİ OLAN ENGELLİYE EMLAK VERGİSİ SIFIR!

Engelli vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla belediyelerce alınan Emlak Vergisi’nde de tam muafiyet sağlanmıştır.

İNDİRİMLİ (SIFIR ORANLI) BİNA VERGİSİ ŞARTLARI:

  • Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir meskene (ev) sahip olan engelli vatandaşlarımız Emlak Vergisi ödemezler.
  • Bu haktan faydalanmak için bağlı bulunulan belediyeye engel raporu ve dilekçe ile başvuruda bulunmak yeterlidir.
  • Evde bizzat oturma şartı yoktur; kiraya verilip başka bir evde kirada oturulsa dahi bu hak devam eder.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

DİĞER SOSYAL VE KAMUSAL İNDİRİMLER:

  • Su Faturası İndirimi: Belediyeler, genellikle engelli abonelerine evsel su kullanım ücretlerinde %50’ye varan indirimler uygulayabilmektedir.
  • İletişim ve Dijital Destekler: İnternet, ev telefonu ve GSM operatörleri engelli vatandaşlarımıza özel indirimli paketler sunmaktadır.
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Engellilerin kullanımına mahsus özel araç-gereç, tekerlekli sandalye ve ortopedik cihazların yurt dışından ithalinde gümrük vergisi alınmaz.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

BAŞVURU REHBERİ: HAKLARINIZDAN NASIL FAYDALANACAKSINIZ?

Süreçleri eksiksiz tamamlayarak engelli indirimlerinden faydalanmak için izlemeniz gereken 4 adım:

  • Tam Teşekküllü Rapora Başvurun: Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş devlet veya üniversite hastanelerinden "Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu" alın.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'na Başvuru Yapın: Dijital ortamda gib.gov.tr (İnteraktif Vergi Dairesi) üzerinden ya da Vergi Dairesi Başkanlıklarına dilekçe, kimlik ve sağlık raporunuzla başvurun.

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Engellilik indiriminden kimler faydalanabiliyor? Maaş, araç ve ev: İsa Karakaş tek tek açıkladı

  • İş Yerinize / Belediyenize Bildirin: Vergi dairesinden alınan Engellilik İndirimi yazısını iş yerinizin insan kaynakları birimine teslim ederek maaşınıza yansımasını sağlayın. Emlak vergisi için raporunuzla belediyeye başvurun.
  • Haklarınızı Takip Edin: Her yıl açıklanan güncel tutarları ve mevzuat değişikliklerini VİMER 189 hattından kontrol edin.

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