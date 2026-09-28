Avrupa'nın kalbine yüzlerce ölümcül silah sokan Daltonlar’a yönelik operasyonlarının ilki, 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde gerçekleştirildi. Hollanda'dan Almanya'ya giriş yapan bir otomobilin, Twist sınır kapısında durdurulmasıyla başlayan harekatta araçtaki Türk vatandaşı 35 yaşındaki B.C., polise sahte Fransız kimliği gösterince gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 10 alana 1 bedava: Daltonlar’ın Avrupa'nın kalbindeki "Kampanyalı" silah ticaretine darbe Avrupa'da Daltonlar suç örgütünün Fransa, Belçika, İspanya ve Almanya hattındaki silah kaçakçılığı ağına yönelik operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi ve şebeke üyeleri tutuklandı. 25 Mayıs'ta Twist sınır kapısında sahte kimlikle yakalanan Türk vatandaşı B.C.'nin telefonunda silah tanıtımları ve '10 silah alana 1 ücretsiz' pazarlıkları tespit edildi. 5 Temmuz'da Almanya Wuppertal'da yapılan baskınlarda glock görünümlü silahlar ile mühimmat ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı. 24 Ağustos'ta Paris'teki tren istasyonunda 35 adet Glock taklidi tabancayla yakalanan Türk kuryenin itirafları, örgütün uluslararası lojistik ağını deşifre etti. Almanya'da bir eve yapılan baskında 165 adet glock ele geçirilirken aralarında Türk, Suriye ve Alman vatandaşlarının bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Fransa'nın Ain bölgesinde bir minibüste 150 adet glock ele geçirildi; örgütün silah dağıtımından sorumlu Hasan S. ve 12 örgüt üyesi yakalandı. 15 Eylül'de şebekenin elebaşı Şiyar Y.'nin evine düzenlenen baskında 47 adet sahte Glock, seri atış aparatları ve 120 bin euro nakit para ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

10 ADET SİLAH ALANA 1 TANE DE ÜCRETSİZ

B.C.'nin telefonunda bulunan videolar incelendiğinde ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Videolarda, üretilen silahların tanıtım filmlerinin olduğu, 10 adet silah alana bir adet ücretsiz verileceği yönünde pazarlıkların yapıldığı belirlendi. B.C. sınır dışı edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS, SİLAHLARIN SAKLANDIĞI YERİ TESPİT ETTİ

B.C. aynı günün akşamı gizli bir şekilde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Wuppertal şehrine giriş yaptığını belirleyen polis, onu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan incelemede çete üyelerinin yasadışı silah atölyelerinde üretilen glock görünümlü silahları "Wuppertal Türk Dostluk Evi"nde sakladıklarını, birkaç gün önce 94 adet silah sattıkların belirledi. Çetenin 70 adet daha silah sipariş aldığının tespit edilmesinin ardından polis, 5 Temmuz sabahı birçok konut ve iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 6 adet silah, çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

AĞIR ÇANTALARI TAŞIMAKTA ZORLANINCA POLİS DURDURDU

24 Ağustos'ta Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda gümrük polisi; çantalarını ağırlık nedeniyle taşımakta zorlanan 43 yaşındaki bir Türk vatandaşını durdurdu. Paris'ten Perpignan'a oradan da İspanya'ya gideceğini belirten şahsın sırt çantalarında 35 adet Glock taklidi tabanca, şarjörler, sahte kimlik ve 2.000 Euro nakit para ele geçirildi. Paris Asayiş Şube Müdürlüğü (BRB) tarafından sorgulanan kurye, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Mami" veya "Xalo" lakaplı ismini bilmediği gizemli bir patron için çalıştığını, Fransa içinde bugüne kadar yerel suç örgütlerine 100'den fazla silah teslimatı yaptığını söyledi. Ev aramasında ise 10 adet silah ve mühimmat ele geçirildi. Kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURYENİN İTİRAFLARI DEV LOJİSTİK AĞINI DEŞİFRE ETTİ

Kuryenin bu itirafları Daltonlar suç örgütünün, Fransa-Belçika-İspanya-Almanya hattındaki dev lojistik ağını deşifre eden ilk halka oldu. Bu yakalamadan tam 11 gün sonra bu kez Almanya polisi, harekete geçti. İlk operasyona yakın bir bölgede bir eve düzenlenen baskında 165 adet glock silah ele geçirildi. 5 Türk, 1 Suriye, 1 Alman vatandaşı 7 kişi tutuklandı.

YEREL KARTELLERE SATIŞINI ORGANİZE EDEN HASO TAKİBE ALINDI

Fransa Ulusal Adli Polis Müdürlüğü'ne bağlı olarak organize suçlarla mücadele eden OCLCO, 24 Ağustos'da 45 adet silahla ele geçirilen kuryenin verdiği bilgiler doğrultusunda silahların güney Fransa pazarındaki dağıtımını ve yerel kartellere satışını organize eden Haso lakaplı Hasan S. teknik ve fiziki takibe aldı. Hannover'den yüklenen yüzlerce silahın Paris bölgesine doğru götürüldüğü bilgisine ulaşan polis, Fransa'nın Ain bölgesindeki otobanda bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 150 adet glock ele geçirildi. Araçtakiler gözaltına alınırken, polis, Paris'in kuzeyindeki Garges-lès-Gonesse ile güney banliyösü olan Sainte-Geneviève-des-Bois çevresindeki adreslere şafak baskınları düzenledi. Daltonlar üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Örgütün silah dağıtımından sorumlu Hasan S. ise Fransa'nın güneyindeki Bouches-du-Rhône bölgesinde yer alan Arles otoban gişelerinde yakalandı.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİN ELEBAŞININ EVİNE BASKIN

Organize suçlarla mücadele polisi OCLCO, 15 Eylül sabahı, Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Mantes-la-Jolie kentinde silah kaçakçılığı şebekesini elebaşı olduğu belirlenen Şiyar Y.'nin evine büyük bir baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 47 adet sahte Glock, ve 120 bin euro nakit para ele geçirildi. Polis ayrıca baskında silahlara seri atış sağlayan aparatlar buldu. Yapılan incelemede bu aparatın 500 euroya, silahların ise yeraltı dünyasına adet başı 2.500 -3.000 euroya satıldığı belirlendi. Şiyar Y. dahil 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.