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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:37

Siber suçlulara yönelik operasyonda iğrenç skandal: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında eş zamanlı çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonda 473 kişi yakalanırken yapılan kapsamlı saha ve dijital çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin müstehcen çocuk görüntülerini depoladıkları tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Siber suçlulara yönelik operasyonda iğrenç skandal: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:37

, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ve koordinasyonunda siber suçlara yönelik operasyonlar sürüyor.

473 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında son 5 günde 25 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda suça karıştığı belirlenen 473 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlulara yönelik operasyonda iğrenç skandal: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

286 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerden 286’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 92 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan kapsamlı saha ve dijital çalışmalar sonucunda, şüphelilerin faaliyetlerine dair detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Siber suçlulara yönelik operasyonda iğrenç skandal: Müstehcen çocuk görüntüleri ele geçirildi

SORUŞTURMADA İĞRENÇ DETAY 

Ayrıca sahışların müstehcen çocuk görüntülerini depoladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ve reklamlarını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

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#MASAK
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet genel müdürlüğü
#Cumhuriyet Başsavcılıkları
#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
#Gündem
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