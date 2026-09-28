Yaklaşık 11 yıldır Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi'nde bulunan arılığında bal üretimi yapan Hakkı İşçi, karşılaştığı manzara ile hayretler içinde kaldı. Peteklerin içinin yemyeşil olduğunu anlatan İşçi, bu durumun arıların topladığı ve bitkilere yeşil rengini veren klorofil isimli etken maddeden kaynaklandığını ifade etti. Balın tadının oldukça keskin olduğunu ifade eden İşçi, yeşil renkli 'Zümrüt balı'nın oldukça değerli olduğunu belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Kovanları açtı, gördükleriyle şok oldu: Dünyada 10-15 yılda bir gerçekleşiyor Alpu ilçesinde bal üreticisi Hakkı İşçi, arılığındaki peteklerde klorofil kaynaklı yeşil renkli 'zümrüt balı' ürettiğini fark etti. Yeşil rengin, arıların bitkilere yeşil rengini veren klorofil maddesinden yoğun nektar almasından kaynaklandığı ifade edildi. 'Zümrüt balı' olarak adlandırılan bu durumun dünyada 10-15 yılda bir görülen, çok nadir ve değerli bir bal olduğu belirtildi. Tadı odunsu, keskin ve lezzetli olarak tarif edilen balın renginin kavanoza girdiğinde değişebildiği aktarıldı. Üretici, balın kalitesini, sebebini ve faydalarını öğrenmek amacıyla laboratuvar analizlerine göndermek istediklerini bildirdi.

“YEŞİL BALA 'ZÜMRÜT BALI' DİYORLAR”

Konuyla ilgili konuşan bal üreticisi Hakkı İşçi, "Şüpheleniyorduk, daha önceden de böyle renkler görüyorduk ama bu yıl gerçekten çok yoğundu. Yeşil bala 'zümrüt balı' diyorlar. Bu bal doğadaki özel bitkilerden, nektarlardan, salgılardan, bitki örtüsünden kaynaklı sebeplerden dolayı oluşan bir durum. Bitkilere yeşil rengini veren klorofil diye bir etken madde var. Tabii yoğun bir şekilde bundan arı nektar aldığında rengi de bu şekilde oluyor. Gerçekten çok etkileyici bir durumdu.

"ÇOK NADİREN KARŞILAŞILAN BİR DURUM"

Çok nadiren karşılaşılan bir durum. Dünyada da 10 yılda 15 yılda bir gerçekleşen bir durum. Türkiye'de daha önceden yıllar önce birkaç yerde bu şekilde bal gözükmüş. Çok değerli bir bal olduğu söyleniliyor bu balın. Tabii biz bunu laboratuvar analizlerine gönderip sebebini, etkisini öğrenmek istiyoruz, araştırıyoruz.

“KESKİN BİR TADI VAR”

Odunsu bir tadı var. Gerçekten çok lezzetli, keskin bir tadı var. Tabii yeşil rengi kavanoza girdiğinde değişebiliyor. Daha önceki ballarımız sarı, kehribar renklerindeydi. Bu şekilde bir bal üretmekten dolayı gerçekten çok memnunuz. Bunu daha fazla, her yıl üretmek istiyoruz. Laboratuvar analizleriyle kalitesini test etmek, neye iyi geldiğini, faydalarını öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.