İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi: Okullarda alınan tedbirler için illeri tarayacağız

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, okul güvenliğiyle ilgili konuştu. Kameralar karşısına geçen Bakan Çiftçi, "Okullarda alınan, tedbirlerin yerindeliği konusunda Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız." İfadelerini kullandı.

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