İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

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İstanbul
Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş yeni hafta için kritik seviyeleri işaret etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri ve kısa vadeli tahminleri şöyle şekillendi:
KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYEN 4 ANA ETKEN
"Bu hafta yine küreselde dört tane ana başlık sayabilirim önemli küresel piyasa için:
1- Petrol %4 yine yükseldi. Tekrar haftayı düşüşle tamamladı ama ciddi bir yükseliş gördük petrol tarafında, 104 dolara kadar yükseldi.
2- Amerikan tahvil faizleri %5'in üzerine yükselerek tarihi rekorlarını tekrar tesis etmeye devam ediyor. Yine dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi, dolar uluslararası piyasalarda güçlendi.
3- Yine Birleşmiş Milletler'de yapılan açıklamalarda Amerika-İran arasındaki savaş geriliminde bir anlaşma umudunun biraz daha zayıfladığı açıklamalar gelmeye başladı.
4- Ama Trump'a baktığımız zaman burada ısrarla ara seçimlerden sonra bir anlaşma mutlaka yapması gerektiğini, yoksa İran'ı yok edeceğini ifade ederken İran'ın 7 maddelik bir anlaşma sunduğu, Trump'ın bunu kabul etmediği söyleniyor.
Petrol fiyatları yükseliyor, dolar güçleniyor, Amerikan tahvil faizleri güçleniyor ve dolayısıyla da piyasalarda sert bir rüzgar esti. Yine dolar karşısındaki, petrol karşısındaki varlıklarda; altın, gümüş, euro gibi varlıklarda, borsalarda dahi düşüşler gördük.
Ons altın tarafında 4250-4350 dolar aralığında dalgalandı, 4285 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 4280-4380 dolar aralığını kısa vadede yine takip edeceğiz. Yine yukarıda 4400-4450 dolar direnç seviyesi, buraların test edilmesini yine bekliyoruz.
Ons gümüş tarafında altına kıyasla biraz daha iyi performans gördük geride bıraktığımız haftada. Burada 62-67 dolar aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Kısa vadede yine 65-70 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Bence piyasalarda küresel bazda kasımın ortaları önemli. Yani ara seçimler önemli. Amerika'daki ara seçimlerden sonra fotoğraf biraz daha netleşecek. Trump'ın dediği gibi gerçekten bir anlaşma haberi gelecek mi? Eğer böyle bir anlaşma haberi gelirse piyasalar yılı ralli ile tamamlayabilir, yükseliş yönlü tamamlayabilir, iyimserlikle tamamlayabilir.
Ancak ara seçimlerden sonra tekrar Amerika İran'a saldırmaya devam ederse yine bu baskılanma, piyasalardaki bozulma devam eder ve yılı bu şekilde tamamlarız. O yüzden kasım ayının ortalarını ben önemsiyorum. Amerika'daki ara seçimler fotoğrafı net bir şekilde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum."
İSLAM MEMİŞ'İN BU HAFTA İÇİN İŞARET ETTİĞİ 100 DOLARLIK MARJ NEREYE DENK GELİYOR?
Haftayı 4.285 dolar seviyesinden kapatan ons altın tarafında Pazartesi günü itibarıyla kritik bir sıkışma dönemi başlıyor. Dolar kurunun 48,93 TL seviyesinde seyrettiği mevcut tabloda İslam Memiş, piyasaların 100 dolarlık (yaklaşık 4.893 TL) kritik bir hareket alanına kilitlendiğine dikkat çekti. Ons fiyatına yansıyan TL bazlı marjda; mevcut seviyenin hemen altında sadece 5 dolarlık (yaklaşık 245 TL) bir düşüş payı ile 4.280 dolar desteği yer alıyor. Yukarı yönde ise ons altın için 95 dolarlık (yaklaşık 4.648 TL) geniş bir yükseliş marjıyla 4.380 dolar direnci öne çıkıyor. Kısa vadede 4.280 - 4.380 dolar aralındaki dalgalanmanın izleneceğini belirtilirken, bu eşiğin aşılması durumunda yukarıda 4.400 - 4.450 dolar hedeflerinin masada kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.