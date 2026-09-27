Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:24
1
İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş yeni hafta için kritik seviyeleri işaret etti.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri ve kısa vadeli tahminleri şöyle şekillendi:

 

2
İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

KÜRESEL PİYASALARI ETKİLEYEN 4 ANA ETKEN

"Bu hafta yine küreselde dört tane ana başlık sayabilirim önemli küresel piyasa için:

1- Petrol %4 yine yükseldi. Tekrar haftayı düşüşle tamamladı ama ciddi bir yükseliş gördük petrol tarafında, 104 dolara kadar yükseldi.

2- Amerikan tahvil faizleri %5'in üzerine yükselerek tarihi rekorlarını tekrar tesis etmeye devam ediyor. Yine dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi, dolar uluslararası piyasalarda güçlendi.

3- Yine Birleşmiş Milletler'de yapılan açıklamalarda Amerika-İran arasındaki savaş geriliminde bir anlaşma umudunun biraz daha zayıfladığı açıklamalar gelmeye başladı.

4- Ama Trump'a baktığımız zaman burada ısrarla ara seçimlerden sonra bir anlaşma mutlaka yapması gerektiğini, yoksa İran'ı yok edeceğini ifade ederken İran'ın 7 maddelik bir anlaşma sunduğu, Trump'ın bunu kabul etmediği söyleniyor.

 

3
İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

PİYASALARDAKİ SERT RÜZGAR VE VARLIK DÜŞÜŞLERİ

Petrol fiyatları yükseliyor, dolar güçleniyor, Amerikan tahvil faizleri güçleniyor ve dolayısıyla da piyasalarda sert bir rüzgar esti. Yine dolar karşısındaki, petrol karşısındaki varlıklarda; altın, gümüş, euro gibi varlıklarda, borsalarda dahi düşüşler gördük.

 

4
İslam Memiş altın

ONS ALTINDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Ons altın tarafında 4250-4350 dolar aralığında dalgalandı, 4285 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 4280-4380 dolar aralığını kısa vadede yine takip edeceğiz. Yine yukarıda 4400-4450 dolar direnç seviyesi, buraların test edilmesini yine bekliyoruz.

 

5
İslam Memiş gümüş

ONS GÜMÜŞ PERFORMANSI VE BEKLENTİLER

Ons gümüş tarafında altına kıyasla biraz daha iyi performans gördük geride bıraktığımız haftada. Burada 62-67 dolar aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Kısa vadede yine 65-70 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz.

 

6
İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

KASIM AYI VE ABD ARA SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ

Bence piyasalarda küresel bazda kasımın ortaları önemli. Yani ara seçimler önemli. Amerika'daki ara seçimlerden sonra fotoğraf biraz daha netleşecek. Trump'ın dediği gibi gerçekten bir anlaşma haberi gelecek mi? Eğer böyle bir anlaşma haberi gelirse piyasalar yılı ralli ile tamamlayabilir, yükseliş yönlü tamamlayabilir, iyimserlikle tamamlayabilir.

Ancak ara seçimlerden sonra tekrar Amerika İran'a saldırmaya devam ederse yine bu baskılanma, piyasalardaki bozulma devam eder ve yılı bu şekilde tamamlarız. O yüzden kasım ayının ortalarını ben önemsiyorum. Amerika'daki ara seçimler fotoğrafı net bir şekilde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum."

7
İslam Memiş altın

İSLAM MEMİŞ'İN BU HAFTA İÇİN İŞARET ETTİĞİ 100 DOLARLIK MARJ NEREYE DENK GELİYOR?

Haftayı 4.285 dolar seviyesinden kapatan ons altın tarafında Pazartesi günü itibarıyla kritik bir sıkışma dönemi başlıyor. Dolar kurunun 48,93 TL seviyesinde seyrettiği mevcut tabloda İslam Memiş, piyasaların 100 dolarlık (yaklaşık 4.893 TL) kritik bir hareket alanına kilitlendiğine dikkat çekti. Ons fiyatına yansıyan TL bazlı marjda; mevcut seviyenin hemen altında sadece 5 dolarlık (yaklaşık 245 TL) bir düşüş payı ile 4.280 dolar desteği yer alıyor. Yukarı yönde ise ons altın için 95 dolarlık (yaklaşık 4.648 TL) geniş bir yükseliş marjıyla 4.380 dolar direnci öne çıkıyor. Kısa vadede 4.280 - 4.380 dolar aralındaki dalgalanmanın izleneceğini belirtilirken, bu eşiğin aşılması durumunda yukarıda 4.400 - 4.450 dolar hedeflerinin masada kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.