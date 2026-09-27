İslam Memiş'ten altın için 'pazartesi' uyarısı: Altta 245 TL, üstte 4.648 TL'lik hareket alanı

KASIM AYI VE ABD ARA SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ

Bence piyasalarda küresel bazda kasımın ortaları önemli. Yani ara seçimler önemli. Amerika'daki ara seçimlerden sonra fotoğraf biraz daha netleşecek. Trump'ın dediği gibi gerçekten bir anlaşma haberi gelecek mi? Eğer böyle bir anlaşma haberi gelirse piyasalar yılı ralli ile tamamlayabilir, yükseliş yönlü tamamlayabilir, iyimserlikle tamamlayabilir.

Ancak ara seçimlerden sonra tekrar Amerika İran'a saldırmaya devam ederse yine bu baskılanma, piyasalardaki bozulma devam eder ve yılı bu şekilde tamamlarız. O yüzden kasım ayının ortalarını ben önemsiyorum. Amerika'daki ara seçimler fotoğrafı net bir şekilde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum."