Yolda karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu: Hatay’da hareketli anlar kamerada

Hatay’ın Erzin ilçesinde geçmişte aralarında husumet bulunan 2 şahıs köprü üzerinde karşılaştı. O.K. isimli şahıs, yanında bulunan silahla, husumetlisine ateş ederek bacaklarından yaraladı. Olayın ardından silah seslerini duyan Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek duruma müdahale etti. Saldırgan silahıyla birlikte yakalanırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.