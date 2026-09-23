Parti sırasında eve silahlı saldırı! Güney Afrika'da kanlı gece: 11 ölü, 3 yaralı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaMakhutha kasabasında bir parti sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 3 kişi, parti yapıldığı belirtilen evde 13 erkek ve hamile olduğu düşünülen bir kadına ateş açtı. Saldırıda kadın da dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin hastane tedavi altında olduğu belirtildi.

YASA DIŞI FAALİYETLERLE BAĞLANTILIYDILAR

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden bazılarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle SAPS Suç İstihbarat Birimi'nin takibinde olduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis "rakip çeteler arasındaki bir husumet ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" aktardı.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.