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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:28

Parti sırasında eve silahlı saldırı! Güney Afrika'da kanlı gece: 11 ölü, 3 yaralı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde parti yapıldığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Parti sırasında eve silahlı saldırı! Güney Afrika'da kanlı gece: 11 ölü, 3 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:28

'nın KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaMakhutha kasabasında bir parti sırasında gerçekleştirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre 3 kişi, parti yapıldığı belirtilen evde 13 erkek ve hamile olduğu düşünülen bir kadına ateş açtı. Saldırıda kadın da dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin hastane tedavi altında olduğu belirtildi.

YASA DIŞI FAALİYETLERLE BAĞLANTILIYDILAR

Güney Afrika Teşkilatı (SAPS), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden bazılarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle SAPS Suç İstihbarat Birimi'nin takibinde olduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis "rakip çeteler arasındaki bir husumet ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" aktardı.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

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ETİKETLER
#polis
#silahlı saldırı
#güney afrika
#Saps
#Kwazulu-natal
#Kwamakhutha
#Dünya
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