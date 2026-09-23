Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kolezyum'da acı olay

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan, her sene milyonlarca turisti ağırlayan Kolezyum'da iş kazası meydana geldi. İtalya Kültür Bakanlığı, dün gece saatlerinde Kolezyum'a yeni bir aydınlatma sistemi kurduğu sırada yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen 22 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, hayatını kaybeden işçiye saygı göstergesi olarak kazanın ardından Kolezyum'un bir bölümünün bugün ziyarete kapatıldığını bildirdi.

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli yaptığı açıklamada, "Bizleri şoka sokan ve derinden sarsan trajik bir olay" dedi.

YARI KAPAMAYA TEPKİ

İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ise, Kolezyum'un bir kısmının kapatılmasına tepki göstererek, alanın tamamının gün boyunca kapalı tutulması gerektiğini savundu. CGIL Roma Genel Sekreteri Natale di Cola, "Bakan Giuli'den olaya açıklık getirmesini ve Kolezyum'un tamamen kapatılması talimatını vermesini bekliyoruz" dedi.

Roma İmparatorluğu'nun en büyük amfitiyatrosu olan ve gladyatör dövüşlerine, infazlara ve av gösterilerine ev sahipliği yapan 2 bin yıllık Kolezyum, günümüzde Roma'nın en önemli turistik merkezlerinden biri olarak biliniyor.