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Hırsızlar evin kedisinin hışmına uğradı: 45 dakika uğraştılar içeri giremediler

'de bir siteye giren dört kadın 12'inci kattaki daireye hırsızlık girişiminde bulunmaya çalışırken kedinin hışmına uğradı. Kapının önüne çıkan evin kedisi her girişimlerinde kadınlara pati atarak onları uzaklaştırdı.

HABERİN ÖZETİ

Hırsızlar evin kedisinin hışmına uğradı: 45 dakika uğraştılar içeri giremediler

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de bir siteye girmeye çalışan dört kadın, 12'inci kattaki bir daireye hırsızlık girişiminde bulunurken evin kedisi tarafından engellendi.
Hırsızlık girişimi Halkalı Mahallesi'nde perşembe günü yaşandı.
Daha önce 10'uncu kattaki bir daireye giren kadınlar, bu defa Dada çiftinin dairesine yöneldi.
Kadınlar kapıyı 4 defa açıp içeri girmeye çalıştı ancak evin kedisi her seferinde onları pati atarak uzaklaştırdı.
Olay sırasında evin kedisiyle yaklaşık 45 dakika mücadele eden kadınlar, başarısız olarak ayrıldı.
Kedinin sahibi Bahar Dada, yaşananlar üzerine yönetime başvurarak güvenlik kameralarını istedi ve ardından karakola giderek şikayetçi oldu.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Halkalı Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda daha önce 10'uncu kattaki daireye giren kadınlar bu defa Dada çiftinin dairesine yöneldi. Kapıyı 4 defa açıp içeri girmeye çalıştılar ancak ailenin sekiz yıldır baktığı kedi buna izin vermedi. 45 dakika kediyle mücadele eden kadınlar başarısızlıkla kadından ayrıldı.

Kedinin sahibi Bahar Dada şaşkınlık içerisinde yaşananları anlatarak, "Perşembe günü hırsızlar siteye gelmiş. Cuma günü ise ben evde birkaç eşyamı bulamadım. Ertesi gün ise sitenin grubundan konuyla ilgili paylaşım yapılınca bende ‘Kesin biz de soyulduk’ diyerek yönetimi aradım. Güvenlik kameralarını istedim ve ilk izlediğimde tüylerim diken diken oldu. 4 kez kapıyı açmışlar, 4 sefer girmeye çalışmışlar ama her seferinde de kedimiz onları püskürtmüş. Kedimiz 8 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. Kedimizin namı aslan parçası çünkü fazlasıyla hırçın. Misafirlerim dahi gelirken iki kez düşünürler, bizlere çok gelemezler, yabancılara karşı fazla saldırgan. Tabi kadınlar içerideki kediden habersiz oldukları için 4 kez girmeyi deniyorlar, hepsinde de başarısız oluyorlar. Hatta ilk başta eldiven takıyorlar, olmayınca tekme atıyorlar ama en sonunda giremeyeceklerini anlayıp kahkaha atıyorlar. 2 saat binada kalıyorlar, 45 dakika uğraşıyorlar, en sonunda da kaçıyorlar. Tabi bu süreçte eve girmeleri bir yana kedime zarar verebilirlerdi, benim en korktuğum o oldu. Olayı öğrendikten sonra da karakola giderek şikayetçi olduk. Umarım kısa sürede yakalanırlar" dedi.

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