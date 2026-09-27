AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti’nin adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında vatandaşlara seslendi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik yöneltilen soru üzerine “Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok ama daha önce de ifade ettim. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır.” dedi

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