AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti’nin adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında vatandaşlara seslendi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik yöneltilen soru üzerine “Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok ama daha önce de ifade ettim. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır.” dedi