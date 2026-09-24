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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:52

Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesi insanlığa karşı suçlu

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. Çelik, "İnsanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesi insanlığa karşı suçlu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 16:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'e tepki gösterdi. 

HABERİN ÖZETİ

Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesi insanlığa karşı suçlu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Çelik, Cumhurbaşkanının konuşmalarının "soykırım şebekesi" mensuplarını hukuk önünde hesap verecekleri güne yaklaştırdığını ve vicdan bildirisi niteliği taşıdığını ifade etti.
Cumhurbaşkanının konuşmaları, "soykırım şebekesi" mensuplarının hukuk önünde hesap verecekleri günleri daha çok hissetmelerine neden oluyor.
Cumhurbaşkanının her konuşması, "insanlık ittifakı" adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor.
Konuşmalar, "soykırım şebekesi"nin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor.
"Soykırım şebekesi"nin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

İsrail'in mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissettiklerini söyleyen Çelik, "Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..." dedi.

Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesi insanlığa karşı suçlu

"HESAP VERECEKLERİ GÜNLERİ DAHA ÇOK HİSSEDİYORLAR"

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..."

https://x.com/omerrcelik/status/2103107200436601199

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#çelik
#İnsanlık İttifakı
#Cumhurbaşkanımız
#Soykırım Şebekesi
#Gündem
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