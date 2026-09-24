AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işgalci İsrail'e tepki gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesi insanlığa karşı suçlu Çelik, Cumhurbaşkanının konuşmalarının "soykırım şebekesi" mensuplarını hukuk önünde hesap verecekleri güne yaklaştırdığını ve vicdan bildirisi niteliği taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanının konuşmaları, "soykırım şebekesi" mensuplarının hukuk önünde hesap verecekleri günleri daha çok hissetmelerine neden oluyor. Cumhurbaşkanının her konuşması, "insanlık ittifakı" adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Konuşmalar, "soykırım şebekesi"nin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. "Soykırım şebekesi"nin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır.

İsrail'in mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissettiklerini söyleyen Çelik, "Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..." dedi.

"HESAP VERECEKLERİ GÜNLERİ DAHA ÇOK HİSSEDİYORLAR"

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır..."

https://x.com/omerrcelik/status/2103107200436601199