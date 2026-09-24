İletişim Başkanı Burhanettin Duran X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail Savunma Bakanı’na tepkilerini gösterirken şu ifadeleri kullandı:

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HABERİN ÖZETİ İletişim Başkanı Duran'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a Sert Tepki: "Seviyesiz ve Hadsiz İfadeler Soykırım Sicilini Örtemez" İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine X sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Duran, Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadelerinin Gazze'de yaşananların üzerini örtemeyeceğini ve İsrail yönetiminin soykırımcı sicilini görünmez kılmayacağını belirtti. Katz'ın Türk dizilerine merakına değinen Duran, tarihin dizilerden değil, milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmünün uluslararası toplum ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

SEVİYESİZ VE HADSİZ İFADELER GAZZE’DE YAŞANANLARIN ÜZERİNİ ÖRTMÜYOR”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor.

“TARİH, HER ZAMAN DİZİLERDEN ÖĞRENİLMEZ”

Katz’ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır.

“BUGÜN TARİH GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YAZILIYOR”

Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze’deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır: Onlar sanıyorlar ki,

“BİZ SUSSAK, TARİH SUSMAYACAK”

Biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.